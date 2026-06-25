Esto de hacerse mayor es un poco puñetero. Porque no envejeces de golpe, realmente es que no te vas dando cuenta, hasta que te cruje una rodilla sin venir a cuento, te sale una cana en la ceja izquierda –la voy a dejar estar, por si acaso– o te encuentras con gente de tu quinta en el entierro de un padre y no de un abuelo. Nos vemos en el espejo cada día, sin percibir cambios, aún a sabiendas de que no somos los mismos que ayer. Con todo, pienso que de vez en cuando es bueno hacer un repaso, compararse, echar la vista atrás para hacer una especie de autoevaluación. La cana va a quedarse ahí –probablemente sea una avanzadilla–, y después de la rodilla vendrá un tobillo renqueante, sin duda. Pero seguro que hay cosas que podemos mejorar, que puedo mejorar, ¿no crees? Aunque sea para no caer en la autocomplacencia.

Llevo unos cuantos años ya visitando el muelle de O Berbés con asiduidad. No voy cada día, no podría, pero creo que lo conozco bastante. Hay jornadas con más o menos trajín, lógicamente, y de un día para otro no reparas en los cambios; no le salen canas súbitas. Pero es tan evidente que se va marchitando mes tras mes que solo no es apreciable para quien no quiera verlo. En FARO llevamos mucho tiempo advirtiendo esta decadencia y llamando la atención sobre todos los factores que están contribuyendo a ella. No hay propósito de enmienda desde la Comisión Europea tras haber admitido que la Política Pesquera Común ha sido una pifia, o tras haber adoptado decisiones –como el veto a la pesca de fondo– sin previa evaluación y con enormes consecuencias negativas para el sector; no hay una estrategia común de renovación, no hay políticas fiscales de incentivos. No hay nada.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Solo les quedará ver, algún día, los colgajos frente al espejo. «¡Qué lástima, con lo que esto era!».

Después están las cosas (o personas o proyectos) que envejecen mal. Y qué quieres que te diga, es que a la mente me asalta el ejemplo de la pretendidamente formidable naviera Cruise Yacht, que opera bajo la marca The Ritz-Carlton Yacht Collection. No se podía saber que el gañanismo en los procederes de ciertos directivos, que en Vigo hemos conocido muy bien, no iba a generar beneficios a borbotones.

Por cierto, y ahora que sabemos que la banca española le ha concedido una «dispensa» a Ritz-Carlton para el pago de 299 millones de dólares, vencidos a fecha del pasado diciembre, ¿alguien en el Gobierno nos podría explicar cuál es el nivel de exposición del erario público en este proyecto, que ni siquiera se remató en España? Que el tema será viejo, pero nosotros tenemos memoria. Que no rencor, ¿eh? Con todo respeto a la terminal de A Coruña, fácilmente podría haberse pasado estos días el crucero Evrima por la de Vigo, que para algo dejó aquí el calote.

Otra vez será.

Felices vacaciones.