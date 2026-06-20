El Consello Social de la UVigo: 30 años de compromiso y valores

El Consello Social de la Universidade de Vigo cumplió 30 años como órgano de participación y diálogo entre la universidad y la sociedad gallega. Integrado por 31 miembros, representa a la propia UVigo, a la comunidad universitaria y a los intereses sociales de Galicia.

Antes de la aprobación definitiva de los estatutos en 1994, y según lo establecido en la LOSUG, las funciones económicas y financieras que hoy corresponden al Consello Social fueron asumidas por el Consello Económico. Este órgano actuó como puente durante la etapa fundacional de la universidad (1989-1994).

La Xunta de Galicia designó a sus miembros, a propuesta de la Consellería de Educación. Armando Priegue Guerra fue nombrado presidente; además, era miembro nato del Consello Universitario de Galicia y participaba, junto al rector, en las decisiones que afectaban al sistema universitario gallego. Por decreto de 1 de junio de 1990, se incorporaron Emilio Atrio Abad, Francisco Javier Salgado Rodríguez y, a propuesta del Parlamento, Francisco J. Cobián Salgado y David Hortas.

Durante este período constituyente, el Consello Económico ratificó las solicitudes de nuevos centros y titulaciones presentadas por las Juntas de Gobierno, así como los presupuestos anuales de la UVigo, en perfecta sintonía con los acuerdos de la Junta de Gobierno. Esta contaba entonces con 30 miembros: 5 del equipo rectoral, 10 en representación de las direcciones de los centros, 5 de los departamentos, 5 del alumnado, 3 del profesorado y 2 del PAS. Su primera sesión plenaria se celebró el 29 de marzo de 1990.

Una vez aprobados los estatutos, ocuparon la Presidencia del Consello Social Alfonso Zulueta de Haz, Emilio Atrio Abad y Ernesto Pedrosa Silva. Todos ellos encarnaron los valores que la institución necesita: esfuerzo, dedicación y constancia; capacidad para transmitir conocimientos y actitudes positivas, así como firme voluntad para trabajar por el bien común de la universidad.

Hoy, Ernesto Pedrosa Silva continúa al frente de este órgano de gobierno y, al igual que sus predecesores, ha mantenido una implicación constante en los grandes retos de la UVigo, contribuyendo a fortalecer sus cimientos, entre ellos, la creación del Observatorio de Persoas Tituladas y su apoyo durante la última década a este proyecto estratégico.

En un mundo tan cambiante en lo tecnológico y en las formas de vida, la esencia del ser humano permanece. Esa esencia se fortalece precisamente mostrando a la comunidad universitaria valores, entendiendo el valor del esfuerzo, la dedicación y la constancia, así como que sepan transmitir conocimientos y actitudes para conseguir lo que se desea. Aquí reside el buen funcionamiento del Consello Social de la UVigo.