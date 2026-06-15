Aunque seguramente la actualidad reclame otra cosa me voy a tomar una pequeña licencia ahora que puedo y que seguro entenderán. Hoy les voy a hablar un poco de nosotros, de esa pequeña isla de la redacción, ruidosa casi siempre, a la que se conoce por «deportes» y donde envejecemos con más o menos rapidez en función de la vida que nos da el Celta. Geográficamente somos como la Galicia del edificio. Al estar fuera de las zonas de paso, quien nos visita siempre lo hace de forma premeditada. Nadie aparece allí porque les pilla de camino a otro destino. Esa falta de compañía en ciertos días y los peculiares horarios del deporte creo que estrechan los lazos como en ningún otro departamento del periódico. Sustituyes todos los fines de semana a la familia por los compañeros y eso es un inequívoco test de estrés para la convivencia. En casa y en el trabajo. Nosotros hemos superado la prueba en ambos escenarios y eso es algo de lo que podemos sentirnos mínimamente orgullosos.

Pero desde hoy esta sección ya no será la misma. Ni mejor, ni peor; simplemente distinta. Durante más de veinte años nuestra alineación, sólida como la de un equipo alemán de los ochenta, no se ha movido: Juan, Armando, Julio, Jaime y Montse (a quien siempre consideraré la hermana pequeña de la familia aunque las circunstancias la apartasen de nuestro lado hace unos años). Juntos nos convertimos en una sección de gente mayor y en las conversaciones diarias nuestros hijos (Olivia, Tomás, Oscar, Elena, Laura, Noa, Sabela, Manu, Daniela…) hicieron el tránsito del biberón al instituto, la universidad o incluso a la vida laboral en algunos casos. Produce algo de vértigo cuando vuelves la vista atrás. Pero nada volverá a ser igual porque el nombre de Jaime ya no está en el cuadro de libranzas de esta semana. Ayer fue su último día en el periódico. Llegó el merecido momento del descanso, de los días improvisados, de las mañanas sin llamadas ni mensajes inoportunos, sin ruedas de prensa ni entrevistas, sin enfados porque el Celta ha vuelto a decir que no a una petición, sin esa necesidad a veces enfermiza de levantarse por la mañana para buscar algo que contar a los lectores, sin cierres complicados por prórrogas o descuentos eternos, sin inoportunos cambios de última hora. Jaime se marchó ayer del periódico con la dosis justa de emoción, sonriendo como acostumbraba a la vida que termina y a la que comienza, con los primeros planes de feliz jubilado rondando su cabeza. Ha sido un buen periodista, profesional, riguroso, enemigo de cualquier protagonismo, alérgico a tantos males de esta profesión… pero no renuncio a caer en el tópico (más que justificado en este caso) de decir que sobre todo ha sido un gran compañero que, como el resto, ha tratado de adaptarse al entorno para hacer más agradables y llevaderos los muchos días que compartimos juntos delante de un ordenador.

Jaime Conde en la redacción de Faro en el 2001 / FDV

Ayer, tras cerrar su última página y mientras alargábamos el momento de la despedida, volvimos a reírnos como tantas otras veces, a repetir bromas y recuerdos y a celebrar una compañía que ya no tendremos. Al irse Jaime no podremos hacer juntos el periódico que soñamos en algún momento y con el que fantaseamos mucho estos meses (el propio Claudio en uno de sus últimos encuentros bromeó con él sobre esa despedida perfecta de la profesión). Pero si llega ese bendito día prometo que le llamaremos para que su nombre esté junto al nuestro en un momento así. Pronto se sentará alguien en la que fue su silla, pero Jaime no se irá nunca de nuestra esquina de la redacción, esa a la que nadie viene por casualidad.