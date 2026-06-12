Plutón verbenero

Me cae bien Plutón. No es estrictamente considerado un planeta desde que lo echaron de clase en 2006 para ponerlo con los enanos, una nueva categoría creada para denominar a los planetas a los que les falta un hervor. Se ha quedado en planeta pedáneo porque no tiene limpia su órbita —allí no llega el camión de la basura— e incumple así uno de los tres requisitos para llegar a tener Ayuntamiento propio. La órbita de Plutón no es como las demás; Plutón va a su bola desde el principio de los tiempos y gira alrededor del Sol en un plano diferente, es ese chaval que se quedaba último en el patio, entretenido con una lagartija que había soltado el rabo. Desde la lejanía se abstrae de los problemas del sistema solar y no acude a las reuniones de la comunidad de propietarios porque siente que está de alquiler.

Se reabre ahora el debate entre los expertos sobre si debe o no debe entrar de nuevo en la lista de planetas de pleno derecho, pero no ha habido referéndum al respecto entre los plutonianos porque no hay censo fiable, así que los americanos han tomado la palabra para pedir la reincorporación. Podría ser un paso previo a la anexión y posterior denominación como planeta libre asociado, una especie de Puerto Rico espacial en el que hubiera tierras raras o algún otro recurso que explotar. Parece también que el otro motivo por el que los yankees están interesados es que es el único planeta que han descubierto ellos, de modo que si lo quitas de la lista se quedarían con cero planetas descubiertos por USA. Esto no debería ser problema porque las reglas fundamentales del marketing indican que si no eres el primero en una categoría debes crear una nueva en la que seas el primero, de modo que Estados Unidos sería el único país del mundo que ha descubierto Plutón. Resuelto.

Yo no soy muy partidario de la vuelta de Plutón al club de planetas, pero no porque no le tenga el respeto astronómico necesario, sino más bien al contrario, creo que hace bien en ser el verso suelto y girar en su propia órbita, poner la música más alta del sistema solar, y no juntarse con los del Planeta Azul que se creen lo bastante guais como para decidir quién se baña en la piscina de niños y quién en la de adultos. Pregunten al perro de Mickey y lo que él diga.