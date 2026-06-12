David Hockney, clásico pero el más moderno

El nombre de David Hockney estaba muy presente en las conversaciones de los artistas madrileños que empezaban a exponer a finales de los años 60. Aunque hoy pueda parecer algo lejano, en la escena artística dominaban el informalismo y respuestas de carácter político, conceptual, y artistas Hockney mostraban un mundo diferente, de paisajes abiertos, de cómodas y amplias residencias, de entornos de felicidad y piscinas con seductores tonos azules. Aires de alegría, de libertad.

Era posible otra forma de mirar el mundo, de entrar en la figuración y ser comprometidamente contemporáneo. Hockney se apoyaba en un dibujo limpio, preciso; en composiciones y formatos que invitaban a entrar en el cuadro, a pensar que era un espacio habitable. Su paleta de colores vivos, luminosos; los mismos con los que vestía, porque Hockney era moderno y libre en su pintura y fuera de ella. Sabía darle un aire relajado, confiado, cómplice, a los personajes que retrataba, que detenía en sus entornos favoritos, con juegos de miradas entre ellos, o hacia objetos que disponía a modo de sutiles bodegones.

En aquellos años, eran habituales los debates sobre quién influía más, Picasso o Matisse, Warhol o Beuys, Duchamp se incorpora un poco más tarde. Muchos trataban de unir la herencia europea y la escala americana. Hockney es un caso paradigmático: británico de nacimiento, implicado en el Pop europeo, conoce a Warhol y ve un paisaje distinto en California. Resulta difícil unir esas tres herencias, y lo hace con una naturalidad solo comparable a la firmeza con la que entra en cada proyecto, proponiendo series que transforman los espacios que ocupan. Una actitud diferente.

El Hockney enigmático, buscador, selectivo, de su época británica; el luminoso de aires californianos. Pero también el empeñado en buscar nuevas vías de representación: fragmenta la imagen, rompe la perspectiva única, con frecuencia a partir de collages con diferentes tomas fotográficas; apoyándose en múltiples cámaras que registran los detalles de un paisaje, a modo de travelling, de paseo curioso; o utilizando una tableta o un móvil para dibujar.

Objeto de admiración por parte de artistas centrales en el arte español, como Luis Gordillo o la llamada nueva figuración madrileña, con el coruñés Carlos Alcolea a la cabeza, la huella de Hockney se percibe incluso en las generaciones más jóvenes, con artistas como Miky Leal y el resurgir de una figuración inquieta, preocupada por asuntos plásticos, que busca referentes. Y Hockney lo es para varias generaciones: estimula. Borges decía que quien conseguía eso merecía ser considerado clásico.

*Miguel Fernández-Cid es director del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Vigo