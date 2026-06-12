Aprender con Faro da Escola

Si la IA no acaba antes con todos nosotros, cosa que no descarto viendo la velocidad con la que está fagocitando tareas que hasta ahora nos correspondían a los homo sapiens, sobra cantera periodística en Vigo y su área. Lo volví a comprobar ayer durante la entrega de premios de Faro da Escola, en el pabellón de Navia, donde no cabía un alfiler y se respiraba una tensión propia de una final de la Champions. Pero, sobre todo, lo confirmé estas últimas semanas, hojeando los treinta y cinco periódicos que un buen día Sonia García Longa —¿qué sería de nosotros sin ella?— puso encima de mi mesa con un «ahí tienes, a ver si aprendes algo». Y vaya si aprendí.

Como les dijo el director —Rogelio Garrido, el presi— a los chavales que participaron en esta edición de Faro da Escola, hacer un periódico no es una tarea sencilla. Es como intentar resolver un sudoku que cambia constantemente y que, además, tiene hora de cierre. Partiendo de cero cada día, con un cierto grado de planificación, sí, pero también a merced de una realidad cada vez más caprichosa y cambiante. Y, hay que reconocerlo, los 35 periódicos escolares que salieron de la rotativa este año son excelentes. Algunos mejores que otros, es cierto, pero todos, los 35, con muchísimo trabajo detrás de cada página. De los alumnos y, sobre todo, de los profesores, sin los cuales la semilla periodística de Faro da Escola no germinaría jamás.

Vibraba el pabellón de Navia cada vez que nuestro maestro tecnológico de ceremonias, Bruno Rodríguez Castro, llamaba a los colegios finalistas de alguna de las categorías de Faro da Escola. Merece la pena la experiencia solo por ver las caras de satisfacción y alegría de las chicas y chicos que subían a recoger los premios, así como por oír los gritos y aplausos de sus compañeros entre el público. Como si Lamine Yamal marcase en la final del Mundial o, ya que estamos en Vigo, como si Iago Aspas anotase el tanto de la victoria en O Noso Derbi ante el Deportivo ahora que vuelve a Primera. Un entusiasmo contagioso que, al menos a mí, me alegró el día. Seguro que a ellos, más.

Me pregunto con qué nos sorprenderán el año que viene. Qué reportajes, entrevistas, suplementos, infografías y fotos de portada veremos. Y también si se seguirán sumando nuevos colegios a la que será ya la duodécima edición. Tengo esperanzas puestas en el CEP de Sabarís, por razones obvias. Creo que cuento con una aliada inesperada dentro; ahora falta convencer al resto del equipo docente, porque, hay que admitirlo, como decía el director, hacer un periódico no es fácil… pero sí muy gratificante. Una experiencia de esas que, me atrevería a decir, los alumnos no olvidarán jamás. Porque aprenden, se lo pasan bien y, quién sabe, igual dentro de unos años son ellos los que acaban escribiendo esta opinión.

Eso, en los tiempos que corren, ya es muchísimo. Ver a tantos chavales con ganas de contar lo que pasa a su alrededor, de preguntar, de escribir y de pelearse con una página en blanco da un poco de esperanza. Porque hacer un periódico es difícil, sí, pero también enseña a mirar el mundo con otros ojos. Y viendo lo que salió este año de esas aulas, queda claro que cantera hay de sobra. Ahora solo falta que no se les quite nunca la curiosidad.