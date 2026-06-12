¿Existen los milagros?

Menuda semanita. Ponías la tele, conectabas la radio o abrías un periódico y de inmediato desprendían un olor a botafumeiro. La visita de León XIV ha ocupado prácticamente nuestras vidas. No negaré que este Papa tiene un punto. Cuando habla, se le entiende. Maneja un discurso, aunque solo en determinadas cuestiones, moderno, atractivo, sensato. Su alegato contra la polarización, su firme condena a la demonización de los migrantes, la necesidad del diálogo, la apelación a la unidad frente a las pulsiones rupturistas, el rearme de la palabra frente a la fiebre militarista, la vigencia del derecho internacional como instrumento para afrontar los conflictos en lugar de los cañonazos, la alerta contra los tecno oligarcas obsesionados con controlar nuestras vidas… quién no lo firmaría (lo del aborto y la eutanasia ya son otra cosa).

Sorprende ver a nuestra grey política aplaudiendo con fervor de secta casi al unísono la buena nueva de este león con piel de cordero. Pero me temo que sus palmas fueron poco sinceras, demasiado interesadas. Las de unos y otros. Porque mientras el Pontífice seguía de gira por Cataluña y Canariais ya volvió la gresca, los insultos, la caña y el lodazal. La visita del Papa ha servido, al menos, para enfriar durante unas horas la insoportable temperatura del clima político y poner en ebullición los corazones de cientos de miles de católicos que nos han ofrecido una impresionante demostración de fe, con expresiones exaltadas propias de un concierto de los Beatles en los 60. Honestamente, ignoraba este fervor católico, sobre todo cuando muchas iglesias están semivacías y las habitaciones de no pocos seminarios o monasterios se han transformado en pisos turísticos (por cierto, en Galicia se han dado de alta 96.000 en los últimos cinco años). Pero es lo que hay, amigos. León XIV, con su afabilidad en las formas y firmeza en el fondo, y sin dar un solo rugido, ha arrasado. Bud Bunny se ha quedado en monaguillo.

Más allá del exitoso tour papal, es bueno, aunque a veces nos lo pongan tan complicado, no perder la fe. Y no hablo de la religiosa, sino de asuntos más mundanos. Porque en ocasiones se producen milagritos, aunque tengamos que esperar décadas. Esta semana os hemos contado uno. Por fin, la antigua nave de Fribesa (Frigoríficos del Berbés) tiene destino. FARO os ha adelantado el proyecto para remodelar ese monstruo que hoy abochorna la bella fachada de nuestro litoral para reconvertirlo en un moderno laboratorio de proyectos empresariales. Quizá contagiados por el espíritu de León, nosotros bautizamos el proyecto en primera página como “la catedral de la economía azul”.

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La iniciativa pinta bien, la verdad. Porque rompe con la anacrónica tendencia de convertir una zona privilegiada en espantosos almacenes o industrias, que harían bien en trasladarse a otras zonas de la ciudad, pues con frecuencia su presencia ahí es innecesaria. Estamos ante un proyecto atractivo e innovador que ha sabido ganarse el respaldo de la Unión Europea y que permitiría abrir, si bien modestamente, ese espacio único al ciudadano. Ojalá, como escribía hace unos días José Carneiro, sea el principio de algo más ambicioso. FARO está con el puerto, como no puede ser de otra forma, y respaldará todas las actividades empresariales sensatas, pero este periódico también defiende con uñas y dientes que el espacio portuario no puede ser un gueto al margen de la ciudad, operando con códigos, intereses y reglas egoístas, sino que forma parte de nuestro territorio, y los ciudadanos también tienen derecho a disfrutarlo. El proyecto en Fribesa va en esa línea, es un paso ilusionante en la dirección correcta, pero queda mucho camino por recorrer para alcanzar el justo equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social.

Un milagro mayor y que se produce todos los años es el encuentro que celebramos con los alumnos que participan en Faro da Escola. Miles de niños, guiados por sus maravillosos profesores, dedican una parte del curso escolar a elaborar su propio FARO. La experiencia es increíble y los resultados espectaculares. Hoy que las pantallas lo ocupan todo, ver cómo esos pequeños son capaces de preguntar, buscar, leer, trabajar en equipo, redactar… me produce admiración. Y me permite reafirmarme en que no todo está perdido, hay esperanza en el futuro. Que los discursos apocalípticos, tan de moda, son interesados y que hay una generación de chicas y chicos extraordinaria, a la que debemos cuidar y darle tiempo. Y quizá hablarles menos y escucharlos más. Ojalá aprendamos la lección, todavía estamos a tiempo.

Y me despido hablando de un periodista de la casa. Juan Carlos Álvarez, nuestro jefe de Deportes, mantuvo un jugoso encuentro con un grupo de suscriptores en la redacción. Los que conocemos bien a Juan no nos sorprende el periodismo sensato, riguroso, equilibrado, con conocimiento, bellamente escrito, que encarna. A la legión de lectores que le siguen, seguro que tampoco. El diálogo franco, abierto, distendido, fue una gozada, y la demostración de que frente al periodismo deportivo de bufanda y charlatanería, de griterío y hooliganismo, aún existe otra opción que, al paso que va la burra, se está convirtiendo en un refrescante oasis en el desierto, la imagen propia de un milagro.

PD. Y por si alguien se lo ha perdido, les recomiendo encarecidamente la historia que nos trajo Elena Ocampo.Tatiana Badiola, de 33 años y paciente de ELA con dependencia extrema, es uno de los catorce gallegos que ha recibido, POR FIN, la nueva ayuda del Gobierno para que pueda ser atendida con dignidad. Su testimonio pone los pelos de punta. Estremece. Sus ganas de vivir, qué quieren que les diga, impresionan. Yo no sé si eso es un milagro, pero si no lo es, se le parece muchísimo.

¡Buen finde!

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