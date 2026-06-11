León XIV en España

«Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental. Es el regalo que el Viejo Continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven, pues es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún le interpelan. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas». Estas fueron las primeras palabras que lanzó el papa León XIV a su llegada a nuestro país. Son palabras sabias, prudentes, que apuntan al gran mal de nuestro tiempo: la división identitaria, la negación de la ciudadanía común más allá de la ideología, la fe, el género, la nacionalidad, lengua o raza.

A nuestro Joan Mascaró, traductor al inglés de la Bhagavad Gita, le gustaba recordar esta cita de los Upanishads: tat tvam asi («tú eres eso»), que hace referencia al atman, la partícula divina presente en todos los hombres. Es decir, que cada ser humano, más allá de cualquier diferencia, comparte una misma naturaleza y sólo es comprensible a partir de la amistad, el encuentro en la disparidad, el respeto mutuo y, en definitiva, el amor a la complejidad misma de la historia, lejos de las simplificaciones interesadas, del odio suscitado por las pasiones desordenadas y los intereses bastardos del poder.

El agustino Robert Prevost, desde su llegada a la sede de Pedro, ha puesto su énfasis en la unidad interior y exterior de los católicos. La palabra misma sumo pontífice ya apela a esta misión: en latín, pontifex significa el que tiende puentes, el que los construye y los sostiene a través de los siglos con el objetivo de unir dos orillas distantes. En el origen histórico del papado se halla la figura de san Pedro, el primero de los apóstoles, que muy pronto se vio obligado a conciliar las dos tendencias contrapuestas del primer cristianismo: la de Pablo y la de Santiago, la de Antioquía (con la llamada a los gentiles) y la de Jerusalén (con su énfasis en el judaísmo), la que da prioridad a la fe y la que insiste en las obras. La unidad como gran valor, más aún en nuestro tiempo, tan definido por las verdades pequeñas y por el dedo acusador de la caterva de haters que arrasan en las redes sociales.

Cuesta creer que los políticos españoles quieran recoger la mano tendida y menos aún en año electoral. Se convoquen o no unas generales anticipadas (la pregunta es hasta cuándo podrá resistir Pedro Sánchez), los partidos están ya en pie de guerra con sus discursos de enfrentamiento. Las emociones movilizan el voto, incluso más que la ilusión. Alertar de que viene el enemigo es una llamada a la acción, pero supone también un empobrecimiento de la vida pública. Ahora que negamos las virtudes de la Transición y percibimos sólo su cara oculta, resulta importante recordar estas palabras del papa León exhortándonos a abandonar las divisiones estériles y las simplificaciones burdas.