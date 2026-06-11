Cetmar: 25 años

Cuando se habla de las fortalezas de Vigo y Galicia suele hacerse una larga relación de virtudes. Pero habitualmente suele faltar una fundamental: la investigación marina. Galicia, y en especial Vigo, es un ámbito transcendental en la investigación marina española y europea. Ya he comentado en otros artículos la gran cantidad y calidad de instituciones, centros e investigadores marinos que tenemos en Vigo desde hace años y la importancia que se les da dentro de los foros y programas internacionales de investigación marina.

En algún momento se pensó que además era necesaria la mayor cooperación posible entre instituciones e investigadores marinos, el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico, y la implicación de los sectores productivos a través de una intercomunicación adecuada. Para avanzar en estos aspectos fue para lo que se creó el «Centro Tecnológico del Mar» Fundación Cetmar. Se hizo mediante un convenio entre la Xunta de Galicia y el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología el 12 de junio de 2001, es decir, hace 25 años.

Debido a su magnífica exitosa se fueron adhiriendo al Patronato de Cetmar varias consellerías, ministerios, universidades, instituciones públicas de investigación e instituciones privadas con intereses en el mundo del mar. De tal manera que actualmente forman parte de Cetmar las consellerías do Mar; Economía e Industria; Medioambiente e Cambio Climático; Cultura, Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional; los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; las tres Universidades de Galicia; el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Conxemar y Anfaco-Cytma. No está nada mal.

Al mismo tiempo Cetmar, sin interferir ni duplicar líneas de investigación ya existentes, fue identificando ámbitos de actividad más concretos para desarrollar su labor: Control y gestión del medio y los recursos marinos; Promoción y transferencia de tecnología; Socioeconomía de la pesca; Tecnología de los productos pesqueros; Tecnologías marinas; Formación; Relaciones internacionales...

En todos ellos trabaja de manera activa y exitosa de tal manera que contribuye vivamente a la mejor intercomunicación institucional y ayuda a que se pueda alcanzar un adecuado equilibrio entre la conservación del medio marino y de sus recursos y su explotación responsable, promoviendo el desarrollo social y económico y la innovación tecnológica de los sectores y profesionales ligados al mar.

Cetmar lleva desarrollando esta misión de manera admirable durante 25 años gracias a una buena organización interinstitucional y, sobre todo, gracias a un extraordinario equipo humano que lleva a cabo una intensa y desbordante actividad con un alto componente creativo.

Enhorabuena y felicidades a Cetmar por su 25 cumpleaños, con el deseo de que los próximos 25 años sean igualmente exitosos.