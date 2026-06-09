Una fábrica de trenes en la Plisan

Una vez confirmados los planes del grupo chino SAIC para abrir un centro de ensamblaje de automóviles en el Puerto de Ferrol, que, espero, acabe repercutiendo positivamente en nuestra industria de componentes —aunque lo dudo mucho: siguen sin resolverse mis dudas y cada día que pasa tengo más—, conviene volver a poner el foco en nuestra mayor reserva de suelo aquí, en el sur: la Plisan. Porque, de verdad, ¿no hay ningún proyecto industrial para esos cuatro millones de metros cuadrados a media hora de Vigo? Cuesta creerlo.

Vale, sí, que en la Plisan ya están las conserveras Albo y Frinsa, y alguna otra firma como Arbinova (BETA Implants). ¡Ah!, y que Lonza hizo en su día una importante reserva de suelo para una hipotética expansión que, por lo que me cuenta gente que conoce muy bien lo que se cuece de puertas hacia dentro del grupo biotecnológico suizo asentado en Torneiros, se quedará en una simple declaración de intenciones. Y, por supuesto, que Praza da Estrela acaba de concluir la millonaria obra del apartadero con la que Puerto y puerto seco —válgame la redundancia— quedarán unidos por tren para siempre. Ok, de acuerdo, ¿y…?

De los 220.000 metros cuadrados asignados hasta ahora —a los que habrá que descontar más pronto que tarde los más de 100.000 de Lonza— a los cuatro millones brutos que posee la plataforma logística de Salvaterra-As Neves hay un abismo inexplicable que, entiendo, está penalizando las inversiones de sus principales propietarios, sobre todo del Puerto. Y ahora que hay seguridad jurídica tras los varapalos judiciales de hace años, que está conectada al tren y al puerto, y que en el resto de polígonos del sur de la provincia —sobre todo en los de Zona Franca— no cabe un alfiler, ¿de verdad que somos incapaces de atraer nuevos proyectos industriales?

Lo de SAIC está muy bien. Se peleó para aquí, nos consta. Pero el grupo chino ansiaba un puerto y el de Vigo ya estaba ocupado, por lo que decidió mirar al norte. Antes se intentó con BYD, como recogimos en su día. Además, BYD proponía una fábrica completa, con sus talleres de embutición, pintura, ferraje y montaje, no solo una nave para ensamblar CKD y saltarse los aranceles de la Unión Europea. Tampoco cuajó. (Por cierto, es una desfachatez comparar la planta de Vigo de Stellantis con lo que proyecta SAIC en Ferrol. Lo que hay que leer estos días…)

Tal vez, y remarco lo de tal vez, el futuro de la Plisan no esté en el automóvil. Esa cuota ya la tenemos cubierta. Hay otros sectores con buenas perspectivas, como puede ser el propio ferrocarril —¿por qué no una fábrica de trenes en la Plisan?, si las que hay no dan abasto, y así haríamos feliz a Víctor Currás y compañía—, la seguridad y defensa, el aeroespacial, los semiconductores —siguiendo la estela de Sparc—…

No sé, pero tener prácticamente vacíos cuatro millones de metros cuadrados a 35 kilómetros de Vigo y que el día de más actividad fuese aquel en el que acogió los ensayos del desfile de las Fuerzas Armadas es para hacérselo mirar. Sobre todo cuando la Plisan no es un proyecto nuevo, sino que lleva ahí veinte años.

Una cosa es tomarse con paciencia los tiempos de la industria y otra muy distinta resignarse a que la mayor bolsa de suelo del sur de Galicia siga esperando eternamente a que pase algo. Y si después de dos décadas todavía seguimos preguntándonos para qué sirve, igual el problema no es el suelo, sino la falta de ambición para llenarlo.