El verdadero tesoro de la ría de Vigo

Cuando uno tiene altas expectativas sobre algo, suele decepcionarse. Nos pasa con las personas, con la música, con el cine, con las novelas… Cuando el pasado jueves el Puerto nos ofreció visitar Peiraos do Solpor para que los lectores de FARO fuesen los primeros en ver cómo es el observatorio submarino de Bouzas por dentro, acudí con ese temor: el de salir desilusionado de un proyecto multipremiado desde su concepción, del que hemos escrito decenas de páginas… Pero, se lo aseguro, por muy altas que fuesen las expectativas, Peiraos do Solpor las ha superado todas. Estamos, sin duda, ante un nuevo icono de Vigo, un escaparate sin igual de la riqueza de la ría que estoy seguro marcará un antes y un después en la concepción que tenemos de lo que representa un puerto y de lo que puede aportar a la sociedad.

Nos acompañó, a Pedro Mina —fotógrafo— y a mí, Carlos Botana, el presi del Puerto, que no pudo quitarse en toda la visita esa sonrisa de cumpleañero que sabe que es su día especial, y no me extraña, porque Peiraos do Solpor es su idea, su criatura, su visión de la relación puerto-ciudad. «No hay nada igual en todo el mundo», nos dijo. «Sois los primeros en entrar». Acostumbrado a ver la estructura desde el paseo o a través de fotos y vídeos, lo primero que me llamó la atención al acceder fue el tamaño de la plataforma. Enorme. Y las vistas: Alcabre, el Museo del Mar, las Cíes, Cabo Home, Cangas… y, del otro lado, la escollera de Bouzas, la terminal Ro-Ro con sus coches y la ciudad. No pude evitar sacar el móvil e inmortalizar el momento. Pero lo mejor está dentro.

Al visor se puede bajar por escaleras o ascensor y, al iniciar el descenso, uno tiene la sensación de estar subiendo a bordo del Nautilus. Una vez abajo llega el «¡guau!». Imagino que es lo mismo que sintió el capitán Nemo en su batiscafo cuando buscaba el tesoro de Rande, aunque el verdadero tesoro es la propia ría. A través de grandes cristaleras y de una pantalla conectada a cámaras en el exterior del visor, el visitante —en esta ocasión, Mina y yo— puede comprobar con sus propios ojos la riqueza de estas aguas. En el poco tiempo que llevan allí la estructura y los arrecifes artificiales que la rodean, decenas de especies han tomado Peiraos do Solpor como su hogar. Porque lo es. Pintos, morrajas, chopas, lubinas, salpas, caballas, piardas, peces ballesta… y grandes bancos de alevines que, por lo que contó Botana, no tardarán en atraer a especies depredadoras, incluso algún arroaz. En ese momento solo podía pensar en lo que me costará sacar de allí a mis hijos cuando los lleve, porque los llevaré.

Y es que los niños van a ser los protagonistas de Peiraos do Solpor. Porque este proyecto no se ha construido solo para mirar peces ni para sumar un nuevo atractivo al paseo de Bouzas. Su verdadera razón de ser es mucho más ambiciosa: educar. Despertar la curiosidad de quienes mañana tendrán la responsabilidad de cuidar este rincón privilegiado del mundo. Que entiendan que la ría no es un paisaje de postal ni un simple escenario para hacerse fotos, sino un ecosistema vivo, frágil y extraordinario.

Ahí reside la mayor virtud de Peiraos do Solpor: convertir el asombro —el «¡guau!» de antes— en conocimiento y el conocimiento en compromiso. Porque el tesoro de la ría de Vigo nunca estuvo escondido en los galeones de Rande. El verdadero tesoro nada cada día bajo estas aguas, crece entre sus fondos y respira en sus corrientes. Y si Peiraos do Solpor consigue que una nueva generación de vigueses aprenda a quererlo, entenderlo y protegerlo, entonces habrá superado no solo mis expectativas, sino las de todos.