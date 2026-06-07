El último que cierre la puerta

Mehdi Hasan se lo recordó al trumpista Patrick Bet-David en su pódcast: con este presidente nunca podría haberse convertido en ciudadano estadounidense. Patrick Bet-David nació en Irán; su familia huyó del país tras la Revolución Islámica y se instaló en Estados Unidos a principios de los noventa. Sucedió con el presidente republicano George H.W. Bush. El gobierno aprobó su solicitud. Le abrieron las puertas cuando más lo necesitaba. Su vida corría peligro. Él se siente agradecido, por eso se declara patriota. Además, logró ascender socialmente: ahora es multimillonario. Es la típica historia de «si yo lo he hecho, todo el mundo puede hacerlo». O de «mi situación era diferente, no como la que hay ahora, que es insostenible». Pero lo cierto es que, si Bush hubiera aplicado la misma política migratoria que ha aplicado recientemente su admirado Trump a otros refugiados, probablemente Patrick Bet-David nunca habría logrado establecerse en América. Y su historia, tan ejemplar, tan extraordinaria, tan genuinamente americana, nunca se hubiera producido.

Sucede con algunos inmigrantes (o hijos de inmigrantes) que apoyan a esta Administración. Restan importancia a la retórica xenófoba y elogian la mano dura que emplean los agentes migratorios del ICE. Porque lo padecen otros, pertenecientes a generaciones distintas, susceptibles de ser deshumanizados por quienes ya pasaron por ese infierno y no quieren mirar hacia atrás. Las circunstancias son distintas, alegan. Y, además, ahora ya no cabemos más. Llama mucho la atención cómo ciertas personas denuncian con fervor las políticas que, en su momento, no solo les beneficiaron, sino que les salvaron la vida. A Ronald Reagan se le asocia con aquella célebre frase, tan jaleada por los libertarios de todos los partidos: «El gobierno no es la solución, el gobierno es el problema». Pues bien, sin las políticas gubernamentales del New Deal implementadas por Franklin Delano Roosevelt, su familia no hubiera conseguido salir adelante y, en consecuencia, no hubiéramos conocido ni al actor de Hollywood ni al presidente conservador. En aquel momento, tras la Gran Depresión, el gobierno parecía ser una solución indispensable (al menos Reagan, contradicciones aparte, siempre apreció el legado de Roosevelt, a quien emuló desde el otro bando ideológico).

La actitud extendida de minimizar el sufrimiento ajeno

Esta actitud está bastante extendida. Algunos minimizan los impactos de la esclavitud (véase la controversia que provocó en su momento el plan de estudios del Gobernador de Florida Ron DeSantis, en cuyo texto se exponían «las habilidades» que habían desarrollado los esclavos gracias a la «peculiar institución» ) o desdeñan la discriminación histórica que padecieron otras minorías que ahora gozan de una mayor visibilidad. Desde el éxito o desde el privilegio, no se comprende el resentimiento, el dolor, el trauma. Al menos que ese resentimiento, ese dolor y ese trauma resulten útiles para despertar a una mayoría silenciosa con la que uno se identifica ideológicamente. En ese caso, todo está justificado: la política de la venganza, la discriminación positiva y el adoctrinamiento. Al fin y al cabo, Trump ha sido el líder que más ha explotado las llamadas «políticas de identidad».

El egoísmo de la experiencia personal

Hay algo revelador en ese egoísmo que impide comprender el sufrimiento de los otros. Casi siempre proviene de la «experiencia personal». El creerse que lo que le pasa a uno (bueno o malo) tiene una inevitable (y necesaria) consecuencia colectiva o nacional. Pero el mundo no gira alrededor de nuestro anecdotario, al que tantos tiranos recurrieron para justificar sus proyectos totalitarios. Patrick Bet-David podría haber aprendido otra lección sobre la suerte y el esfuerzo, sobre la política solidaria de un gobierno estadounidense que asume la responsabilidad de su liderazgo en el mundo y las repercusiones de su política exterior (¿o es que acaso Estados Unidos no ejerció un papel crucial en los acontecimientos que tuvieron lugar en el país donde nació?).

La perversión del sueño americano

En cambio, Bet-David elige una historia épica y exclusivamente individual en la cual no se aceptan excusas ni lamentos. Una en la que se habla de sueños cumplidos y de superación personal, obviando la multitud de factores subyacentes, incluyendo la única parte que hizo posible su relato: el permiso de residencia que le concedieron a un inmigrante, sin el cual jamás podría haber acumulado una fortuna ni convertirse en el líder de opinión que ahora pregona las virtudes del capitalismo. Es la perversión del sueño americano: solo vale para quienes vinieron anteayer convencidos de que en esa tierra triunfan los más fuertes y especiales. Y el último… que cierre la puerta. Una ficción que se interioriza para no afrontar una verdad menos decorada. Que estás votando contra todo lo que fuiste para sentarte en la mesa con los que jamás te aceptarían si no fuera por los beneficios de los que ahora detestas.