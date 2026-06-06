Opinión | Al lío
Volve o tranvía de Vigo a Baiona
Teño na casa un anaco da antiga vía do tranvía Vigo-Baiona. Non chega a medio metro de ferro que meu pai puxo enriba dunha pedra, como se fose unha escultura, porque en Galicia somos todos uns artistas. Tomámola prestada cando o Concello de Baiona reformou o primeiro tramo da miña rúa hai máis dunha década. Apareceu coma un vestixio romano ao picaren o asfalto para renovar o saneamento. Estaba alí, soterrada, e antes de que a levasen a saber onde, collémola, que para iso o meu avó deixouse a saúde en Tranvías de mozo, antes de que o mandasen á Guerra Civil. Hai moitos anos que quitaron o tranvía, ese que din por aí que roubou unha noite de festa Fito Puga e compañía, pero vese que deixou unha fonda pegada.
Que ben nos viña hoxe ese tranvía entre Vigo e Baiona. Sen dúbida sería unha atracción turística de primeiro nivel, coma eses amarelos de Lisboa, porque poucos lugares do mundo teñen unha costa tan fermosa coma a ría de Vigo. Eu non teño recordos do tranvía —non nacera—, pero miña nai, que xa non está, falábame del cada pouco, coma unha parte importante da súa infancia. De feito, a vía prestada apareceu a uns dous metros da casa onde se criou ela e onde medran hoxe os seus netos. Así que podo entendelo sen facer moito esforzo. Imaxínoa escoitando, vendo e sentindo o tremor do tranvía ao pasar por diante da súa fiestra.
En fin, que o tranvía quitárono e o espazo que ocupaban as vías foi «ocupado con k» en boa parte do traxecto polos donos das leiras, sen ningún control por parte do Estado se tiñas contactos, ou iso é o que se di. Vese ben cando vas en coche pola estrada da Vía —que leva o nome por algo—, na que hai moitos anos intentaron recuperar sen éxito o espírito do tranvía cunha senda ciclista entre Vigo e A Ramallosa. Repito o de sen éxito porque o que deixaron foi unha ruta tan perigosa coma fermosa nas vistas, o que obrigou a mudar de urxencia o proxecto para, polo menos, evitar tantos accidentes. Claro, o oco da vía xa non estaba. Ou si estaba, pero dentro dos muros dos chalés.
Agora a Xunta proponse de novo honrar a memoria dese histórico tranvía mellorando o carril bici, transformándoo nunha senda peonil e ciclista, con dúas novas rotondas e cun investimento de 5,8 millóns de euros. Son 14,14 quilómetros de actuación por onde antes ían as vías do tranvía, o que esixiu, claro, unha longa e complexa fase de expropiacións —que afectaron a preto de corenta parcelas—, nunha especie de reparación histórica desa ocupación que nunca debeu permitirse. A intención é boa, e agradécese, porque a viaxe meréceo. Se non temos tranvía, polo menos poder camiñar ou pedalear con seguridade. Ben seguro que axiña se enche de usuarios. Os peregrinos, os primeiros, aínda que o Camiño de Santiago pola Costa vaia por outro lado. Paga a pena.
O tranvía non vai volver, pero polo menos que quede o ronsel. E se non podemos escoitar outra vez o seu abalar, que sexa porque o tapou o paso da xente.
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