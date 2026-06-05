Hubo un tiempo en que la contundencia era una cualidad del carácter, una consecuencia. Algo era contundente porque los hechos lo eran, una prueba resultaba irrebatible, una decisión alteraba la realidad o porque una verdad poseía la incómoda solidez de lo evidente.

Hoy ocurre exactamente lo contrario: primero llega la contundencia y, si hay suerte, quizá después aparezcan los hechos. Como si el tono bastara para absolver la insuficiencia.

Estamos ante una estrategia de comunicación que funciona como anestesia lingüística. Es el momento en que el lenguaje deja de servir para describir la realidad y empieza a utilizarse para insensibilizarla. El lenguaje no engaña. Cuando la realidad se debilita, la retórica engorda.

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Orwell escribió que el lenguaje político está diseñado "para hacer que las mentiras suenen veraces". La contundencia actual añade algo más: hacer que la impotencia parezca autoridad.

La contundencia se ha convertido en la homeopatía del poder: cuanto menos efecto produce, mayor es la dosis verbal.

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Se trata de un fenómeno retórico ya habitual: la contundencia convertida en coartada moral. Ya no importa tanto la verdad, ni la eficacia, ni siquiera la responsabilidad; basta con comparecer "con contundencia". Es un concepto que ha dejado de describir una acción para convertirse en una liturgia.

La política española parece haber descubierto en la palabra una especie de bálsamo de Fierabrás institucional. Todo se afronta "con contundencia". La corrupción, las filtraciones, los comportamientos impropios.

Las auditorías, los expedientes internos, las comparecencias y hasta las ruedas de prensa se administran ya en dosis crecientes de contundencia, como si el tono muscular de una declaración bastara para resolver aquello que la declaración no consigue explicar.

Uno de los signos más reconocibles del agotamiento de un ciclo político es el vaciado del lenguaje. Las palabras dejan entonces de describir la realidad para sustituirla. El fenómeno no es nuevo, aunque quizá nunca había alcanzado niveles tan industriales. Antes un Gobierno actuaba y después intentaba justificar sus actos. Ahora comparece con "contundencia" y considera cumplida una parte sustancial de sus obligaciones.

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Antes los gobiernos resolvían problemas; ahora comparecen con "contundencia".

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La palabra "contundente" posee además una biografía reveladora. El diccionario recuerda primero su sentido físico: aquello que produce contusión. Un objeto contundente. Un golpe contundente. Más tarde llegó el sentido figurado: argumentos sólidos, pruebas irrebatibles, decisiones firmes.

La degradación del lenguaje consiste precisamente en haber reunido ambos significados: la contundencia política ya no intenta convencer racionalmente; aspira a producir una contusión emocional que suspenda el análisis.

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La contundencia, que ya no describe una acción, ha sustituido a la solvencia.

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Nabokov tituló "Opiniones contundentes" una recopilación de entrevistas y artículos donde ejercía el raro privilegio de pensar con precisión. Su contundencia nacía del matiz, del detalle y de una inteligencia obsesionada con las palabras exactas. Hoy sucede lo contrario: cuanto menos pensamiento contiene una declaración, más contundente suele presentarse.

Tal vez Pla, que desconfiaba de los adjetivos demasiado cómodos y de las palabras que apuntan mucho y no alcanzan nada, habría sospechado pronto de esta inflación verbal.

En cambio, contundente, una palabra que ha dejado de nombrar una acción real para convertirse en una máscara verbal: un adjetivo autosuficiente: encontrado el adjetivo, ya no parece necesaria la solución.

Hay otra tradición aún más severa: la de quienes utilizan palabras pequeñas, sobrias, limpias de artificio para hablar de cosas enormes. La prosa austera –a la que uno siempre aspira– parte de una convicción casi ética: las palabras no deben ocultar las cosas ni necesitan exhibir contundencia cuando poseen autoridad moral.

Hoy sucede al revés. Cuanto más frágil parece la autoridad, más se rodea de palabras blindadas. El discurso político utiliza la contundencia no para iluminar sino para golpear. No para convencer, sino para producir una contusión emocional que suspenda el análisis racional.

Hay ministros contundentes frente a delitos persistentes, partidos contundentes ante escándalos recurrentes y portavoces contundentes frente a hechos que desmienten la contundencia del día anterior.

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Es posible que la contundencia sea hoy el único producto que se fabrica en España sin problemas de abastecimiento.