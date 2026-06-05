La bandera caída y el Mundial

La famosa Ley de Murphy dicta que «si algo puede salir mal, saldrá mal». Es así, lo vemos todos los días. ¿Que estrenas coche? Pues lo rayas, le das un toque o las gaviotas lo usan para hacer sus necesidades. ¿Que en el examen de la oposición entraban seis temas y preparaste cinco? Pues cae el sexto, del que no tienes ni pajolera idea. ¿Que por primera vez en meses sales sin paraguas de casa para llevar a los niños al colegio? Pues chaparrón y mojadura asegurados.

Si no, que se lo pregunten a los militares que participaron la semana pasada en el Día de las Fuerzas Armadas. Todo un año planificando el despliegue, ensayando el desfile, y el día de autos primero la niebla te chafa el espectáculo aéreo y luego, en pleno izado de la bandera, uno de los momentos más solemnes, esta se cae para estupor de los presentes y del rey Felipe VI, que, todo hay que decirlo, no debe de jugar muy bien al mus.

Me pregunto qué habrá sentido el militar que quedó durante no pocos segundos cubierto por el rojo y el gualda de la enseña nacional. Cualquier otra persona se habría movido, se la habría quitado de encima por puro agobio. Él no. Aguantó, como una estatua, soportando el peso de la bandera hasta que el jefe del Estado ordenó recogerla, doblarla con mimo y colocarla en una bandeja —no podía tocar el suelo porque da mal fario— a los pies del mástil maldito para que siguiera presidiendo el desfile.

Un golpe de viento, un fallo del tornillo, sabotaje… Ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero lo importante no es que las cosas fallen, sino cómo respondemos cuando eso pasa. El Rey, aunque no sepa poner cara de póker, dio un ejemplo de resiliencia, de cómo adaptarse cuando algo sale mal en el peor momento.

Pero bueno, en Vigo de resiliencia sabemos bastante. Desde la Reconquista de la ciudad y la expulsión de las tropas napoleónicas hace siglos, a la reconversión industrial de los ochenta, la rebelión social contra las drogas y el narcotráfico, la respuesta de la ciudad durante la pandemia y la capacidad para reinventarnos cuando algo sale mal o no nos dan lo que merecemos. La exclusión de Balaídos como sede del Mundial 2030 —por un proceso viciado, tramposo y opaco de principio a fin— y la posterior repesca de la candidatura viguesa tras meses de intensa presión a todos los niveles a los responsables de la Real Federación Española de Fútbol puede ser otro ejemplo. De cómo una ciudad descartada injustamente ha vuelto a la carrera por méritos propios y pura cabezonería.

Mirándolo bien, lo de la bandera caída y lo del Mundial tienen bastante en común. Lo importante no es no tropezar, sino levantarse rápido, recolocar la tela, seguir adelante y, si hace falta, convertir el tropiezo en una oportunidad. En eso esta ciudad tiene un máster. A Vigo le han intentado bajar muchas veces la bandera. Y, sin embargo, aquí sigue: de pie, con más orgullo que nunca y con esa mala costumbre tan suya de transformar las malas noticias en impulso.