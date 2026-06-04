Opinión
O amigo chinés
É oficial. A multinacional chinesa SAIC levantará en Ferrolterra un complexo fabril para ensamblar coches eléctricos en 2027. Eso si -tirando de retranca-, será unha factoría para xogar aos legos. As pezas produciranse en oriente e aquí encaixaranse. Chega a carrozaría lista, as portas cos seus cristais e automatismos, o habitáculo, o motor cas baterías e o cableado xa instalado... e ata cunha man de pintura. Un automóbil semi-desmontado pero completamente rematado, que se entrara enteiro en Europa consideraríase un coche chinés; daquela mándano a cachos e coma se xuntan aquí, resulta que é «Made in UE». Esto copiáronllo ao téxtil, Nike por exemplo: fabricaba en Filipinas as súas zapatillas e logo en Oregon cosía as etiquetas e xa eran «Made in USA».
Pola contra, a Citröen/PSA/Stellantis de Vigo si é un modelo de integración total. A definición perfecta de «industria da automoción». Entra un rolo de aceiro por unha porta e, unhas horas despois, sae un coche noviño do trinque pola outra. En Balaídos créase o chasis, a estrutura, sóldase, píntase,... e logo as empresas auxiliares van fornecendo parabrisas, freos, asentos, cables, airbags e toda esa trapallada que leva un vehículo por dentro, ata que o enxeño toma a sua forma definitiva.
Se houbera que montar as xigantescas prensas de estampación, os robots de soldadura, as cabinas de pintura, as liñas de montaxe e a loxística... partindo de cero, o custo de erguer algo así podería ascender -fácil- a uns 4.000 millóns euros. Tendo isto presente, afirmar que cos 200 millóns que se destinarán para Ferrol e As Pontes móntase unha fábrica pois é -como expresalo?- algo infantil. Ou iso, ou que nos tomen por parvos.
Seguindo a sucesión dos feitos -esa «durisísima e complicada» negociación con SAIC-, semella que os chineses fannos un favor ao instalar o seu mini-taller no Far West galego. Cando a lectura ben pode ser a contraria: están tolos por vender os seus coches en Europa e precisan inventar algo para despistar os controis de importación (as taxas arancelarias da Unión). Porque o automóbil fabricarase na China, teñámolo moi presente. Aquí nen se puido rabuñar que montaran unha fábrica de baterías... nen iso; pero foi un éxito traelos!
Para entendermos, o que pretenden armar no porto exterior ferrolán é unha aduana industrial. Arriban «pezas» de Shanghai, compóñense en Ferrolterra e polo poder de San Andrés de Teixido, temos coches europeos! ...e sen pagar un can pola importación. Un milagre! Que, por outro lado, a ver se logo das risas non veñen os choros. Porque en Vigo fabrícanse autos e tamén son para vender. É dicir, que nos aledamos de recibir novas industrias, en especial no Stranger Things d’As Pontes... pero tampouco queremos perder man de obra no sur. «Capisci?», diría Paco Vedra.
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