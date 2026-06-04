Las fuentes y el alquitrán

En las últimas semanas habrás leído distintas informaciones en nuestro periódico relativas a una constructora domiciliada en Vigo de nombre Oresa Construcción y Servicios Globales. Quizás con una cobertura mayor que la que habría recibido previsiblemente una empresa de su sector y tamaño (8,5 millones facturados en 2023) en “insolvencia inmediata”, como su propia dirección advirtió a distintas administraciones públicas que le habían encomendado, vía concurso, trabajos de humanización o asfaltado. Aunque tenía ciertas sospechas, nunca habría imaginado que estuviera en el epicentro de una presunta “trama masiva de fraude” investigada por la Guardia Civil desde hace meses, en un caso instruido desde Barcelona y bautizado como Operación Capitalpo.

Esas sospechas de las que te hablo no nacían de ninguna capacidad esotérica extraordinaria o de un afiladísimo instinto periodístico. Lo cierto es que llevaba mucho tiempo recibiendo avisos, rumores, pistas, “corazonadas”… de personas que, con distintos objetivos, querían llamar la atención sobre presuntas prácticas irregulares de este grupo mercantil y sus vínculos con compañías que yo ya había investigado previamente, y sobre las que también has podido leer bajo nuestra cabecera. Pero un aviso no es noticia, ni lo es un rumor, o una pista… A veces estos inputs son solo ruido, y prefiero tratarlos siempre como tal, para trabajar en silencio mientras no es posible separar completo, si lo hay, el grano de la paja.

En los últimos días ha contactado con FARO, por distintas vías, un número considerable de personas para facilitar información sobre Oresa y empresas presuntamente vinculadas dentro de esta “trama”. A raíz de alguna de estas conversaciones se produjeron otras, motu proprio, hasta haber podido contactar con acreedores, proveedoras o antiguo personal. He aprendido mucho.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

No hemos despreciado ninguna de esas llamadas o mensajes, aunque diría que el 95% de lo que se nos ha trasladado sigue anotado en mis libretas, o simplemente en la cabeza. Bien al contrario, tener a alguien al otro lado que confíe en que lo que saben es relevante, y que te lo revelen porque creen que este trabajo es de utilidad es muy reconfortante. Es un acicate, te espolea, no deja que te relajes. Pero cometeríamos un error dantesco —lo cometería, en primera persona— si diésemos por bueno lo que no sabemos si es cierto, o lo que solo haría ruido por ruido. No ya por la terrible indefensión que causaríamos sobre las personas u organizaciones concernidas, sino también porque no estamos aquí para ser una correa de transmisión de murmullos, por más que estemos hablando de dinero público.

Dicho esto, tengo un par de cafés pendientes con dos de estas personas, y quizás me anime a visitar un lugar que me ha localizado una tercera. Dadme tiempo y, sobre todo, gracias siempre por aportar.

Feliz semana.