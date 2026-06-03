Trump trata de medirse con Obama

El presidente de EE UU, Donald Trump, no pierde ninguna ocasión de manifestar el profundo desprecio que siente por su inmediato antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, pero, en lo que parece una rabieta infantil, trata sobre todo de medirse con Barack Obama.

Su ego monumental no tolera la idea de salir perdedor de la guerra que desató ilegalmente junto a Israel contra Irán. Trump necesita demostrar a sus compatriotas y al mundo que el acuerdo que firme con Irán será mucho mejor que el que negoció en 2015 Obama y del que él mismo se descolgó irresponsablemente en su primera etapa en la Casa Blanca.

Tratando de superar al demócrata, Trump pretende que Teherán acepte entregar directamente a Estados Unidos los 441 kilogramos de uranio enriquecido porque, según repite continuamente, Washington jamás permitirá que Irán pueda dotarse un día de armamento nuclear.

En el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, que firmó con las cinco potencias nucleares, además de Alemania y la Unión Europea, los iraníes aceptaron el traslado a Rusia para su almacenamiento de sus reservas de uranio enriquecido. Algo que Moscú estaría dispuesto también a hacer también ahora, pero que aquellos, traicionados una y otra vez por EE UU, rechazan.

Su compinche en crímenes de guerra, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, no tiene en cualquier caso ningún interés en que Estados Unidos llegue a un acuerdo con el único país de Oriente Medio solidario no solo de boquilla con los palestinos, que apoya además a la milicia libanesa Hezbolá y en el que aquel ve el principal obstáculo en su camino hacia el Gran Israel.

La balanza de la guerra desatada contra Irán es claramente negativa no solo para Estados Unidos, sino también para Israel, que mientras destruye el sur del Líbano encuentra cada vez más dificultades, gracias a la resistencia de Hezbolá, para alcanzar sus objetivos de dominación.

La última idea de Trump para intentar vender como un triunfo su monumental fracaso en Irán es que todos los países de la región normalicen sus relaciones con el Estado sionista en el marco de los llamados acuerdos de Abraham, que solo buscan fortalecer la posición geopolítica de Israel y su proyecto de consolidación territorial.

Pero los saudíes ya no se fían de Estados Unidos y no parecen dispuestos a mejorar las relaciones con Israel mientras este país siga oponiéndose obstinadamente y con la mayor de las violencias a un Estado palestino.

Mientras tanto y a pesar de la tregua acordada por Washington y Teherán gracias a la mediación de Pakistán, Estados Unidos continúa su bloqueo de los puertos iranies y ha atacado radares e instalaciones de defensa aérea iraníes además de una torre de control en la isla Sirik.

¿Trata Estados Unidos de engañar una vez más a Irán manteniendo formalmente la tregua mientras prepara una operación de mucha mayor escala contra el archienemigo de Israel? Lo único que parece claro es que Trump no sabe cómo salir del criminal embrollo en el que le metió su amigo Netanyahu. El emperador está desnudo pero, a diferencia de lo que sucede en el cuento de Andersen, no aparece el niño capaz de decirle la verdad.