De los barracones al buque insignia de la Universidade de Vigo

Acto de celebración del Patrón de la Escola de Enxeñería Industrial ( EEI ) de la Universidade de Vigo, el pasado abril. / Alba Villar

El próximo 8 de junio se celebrará en el Auditorio Mar de Vigo el acto de graduación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo.

En esta ocasión un total 272 estudiantes recibirán sus bandas y diplomas. De ellos, 241 corresponden a las siete titulaciones de grado (Ingeniería Biomédica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en Química Industrial e Ingeniería en Tecnologías Industriales) y a los tres programas de simultaneidad (Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica). Los 31 restantes completan los másteres académicos en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Biomédica.

Es un buen momento para recordar los humildes orígenes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). El centro comenzó su andadura el 20 de octubre de 1976 con 135 alumnos, 6 profesores y un PAS. Fue la primera titulación universitaria superior (de segundo ciclo) que se impartía íntegramente en Vigo. El resto de estudios disponibles en la ciudad eran de primer ciclo (Ingeniería Técnica Industrial, Formación de Profesorado de EGB y Ciencias Empresariales) o solo permitían cursar los tres primeros años de licenciatura, ya que los dos cursos finales había que completarlos en Santiago.

Durante ocho años (entre los cursos académicos de 1976/1977 y 1983/1984), las clases se desarrollaron en unas instalaciones prefabricadas conocidas popularmente como «los barracones», situadas en la Rúa A Paz, anexas a la antigua Escuela de Peritos (EUITI). En 1983, la Escuela se trasladó al Campus de Lagoas-Marcosende, a un nuevo edificio financiado por la Fundación Barrié de la Maza.

En las últimas décadas, el centro ha experimentado una profunda transformación. La fusión de la ETSII y la EUITI, impulsada por el Plan Bolonia, dio lugar en 2011 a la actual Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), que cuenta con dos sedes. Actualmente se está elaborando un estudio que documenta esta evolución.

En 1990/1991, curso de la creación de la UVigo, la ETSII contaba ya con 81 profesores (32 de ellos doctores) y 1012 alumnos. Medio siglo después, se ha convertido en el buque insignia de la UVigo por su volumen de profesorado y alumnado.

De sus aulas han salido miles de ingenieros e ingenieras que hoy ocupan puestos de responsabilidad como catedráticos, profesores titulares, técnicos cualificados y altos directivos. La mayoría ejerce su profesión en Galicia (64,3%), seguida por el extranjero (20,3%) y otras comunidades autónomas (15,4%).

Estas personas tituladas no son figuras del pasado, sino hombres y mujeres de futuro. Como escribió Ortega y Gasset, «el pasado no tiene sentido más que en función del presente, y este no tiene sentido más que en función del futuro». Su trabajo, riguroso y capaz de analizar la realidad desde distintos ángulos, está permanentemente orientado al porvenir.