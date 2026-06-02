El liderazgo pesquero de Vigo es indiscutible

Dirán que es una pijada, un error sin mala intención, fruto de las prisas o de una lectura superficial de las estadísticas. Dirán que no hay motivos para enfadarse, que los periodistas también metemos la pata —muchísimo, doy fe— y que no hay que aprovechar un desliz para hacerse la víctima, que en Vigo somos muy de eso: de clamar al cielo cuando no se nos valora en su justa medida. Seguro. Pero el daño ya está hecho. Cualquiera que lo lea creerá algo que no es. Y no veo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aplicando el mea culpa y rectificando. No va así la cosa en Madrid, por desgracia. ¿Que de qué estoy hablando? Pues de que, según el último número de «Tramos», la revista oficial del ministerio que pilota Óscar Puente, el puerto líder en pesca a nivel nacional no es Vigo, no. Es A Coruña. Y tan panchos.

Si es un despiste, no pasa nada. Pero me cuesta muchísimo imaginar el origen del error. Porque, que yo sepa, salvo algún mes puntual y difícil de encontrar en las tablas estadísticas, Vigo lidera con puño de hierro la descarga de pesca fresca desde que hay registros. Y ya si tenemos en cuenta la pesca congelada y las conservas, la terminal olívica está a años luz del resto de puertos de interés estatal y también de los autonómicos. Por algo es la despensa marítima de España. Será que en el ministerio no nos leen lo suficiente. Así que se lo voy a repetir: por sus muelles llegan al año cerca de 900.000 toneladas de productos pesqueros, una cifra equivalente al consumo de toda la población española. Vigo, y no A Coruña, es el primer puerto pesquero de España y de Europa. Debería estar claro, pero parece que no.

El affaire lo encontramos en un extenso artículo sobre los puertos del Corredor Atlántico, titulado «La llave de la intermodalidad», en el que destacan sobre todo —me lo esperaba— los puertos de la red básica europea: Algeciras, Huelva, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Santander, Gijón y A Coruña. Esos para los que el ministerio sí dispone de cientos de millones de euros para que inviertan, sin tener en cuenta su solvencia financiera ni su abultada deuda —solo en el de A Coruña se inyectarán 362 millones hasta 2030—. Son, y cito textualmente, la «punta de lanza de la multimodalidad nacional e internacional». Vigo, además del falso sorpasso en pesca que le atribuyen, aparece de refilón, entre los puertos de la red global, los segundones, obviando sus avances en intermodalidad, como el enganche a la Plisan, las autopistas del mar o la primera autopista ferroportuaria. Peccata minuta para los autores del artículo, que —tampoco me sorprende— son de la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico, ese señor que tanto nos quiere.

En fin, dirán que soy un exagerado, que no había mala intención, que Vigo ocupa un lugar destacado en el ecosistema portuario nacional y a saber cuántas perogrulladas más. Pero estas cosas no son inocentes. Porque a los puertos, como a las ciudades, primero se les ningunea en el relato y después en el acceso a la financiación. Y precisamente es la pesca, la aportación de Vigo a la soberanía alimentaria de Europa —esas 900.000 toneladas al año de las que hablaba antes—, la principal baza que tenemos para reclamar que en la próxima revisión del Reglamento Europeo de Transportes en 2027 nos cataloguen como lo que somos: puerto nodal de pleno derecho. Por eso conviene protestar, aunque sea por una «pijada». Porque las medias verdades, cuando se publican en el BOE sentimental de Madrid, acaban haciendo carrera.