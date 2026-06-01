Los peores meses del año

Quienes me conocen saben de mi antipatía por el mercado de fichajes. Un periodo siniestro en el que durante tres meses circulan sin control rumores casi siempre interesados, cobran protagonismo personajes con apellido italiano que no son lo que dicen ser, la aplastante maquinaria del fútbol se pone al servicio de la cuenta de resultados de las agencias de colocación y los clubes, más tiesos que nunca, hacen equilibrios bajo la mirada (más o menos escrutadora porque eso también funciona a gusto del consumidor) del control económico de la Liga. Siempre digo que estas semanas el nuestro es un trabajo de desbroce que consiste en apartar las malas hierbas de la información. Cuesta hacerlo en un mundo donde quienes más saben callan y quienes más hablan mienten. O cuentan solo su verdad. Un galimatías que sin embargo genera una adición casi enfermiza en la opinión pública que se excita con cualquier nuevo nombre que pueda buscar en YouTube para hacer un análisis rápido pero definitivo gracias a una serie de vídeos que en muchos casos ha editado su propia agencia. A mí me gustaría enterarme de golpe de la composición de la plantilla de la próxima temporada, que alguien descorriese una cortina y apareciese Claudio (a poder ser sin la chaqueta cruzada) con los jugadores a los que dirigirá los próximos meses. Sin anestesia, a lo loco, como hacen ahora las selecciones para anunciar la lista de jugadores que se llevan al Mundial con esas piezas audiovisuales tan trabajadas que al final terminan siendo todas parecidas por mucho rey que aparezca en ellas. Sería un espectáculo que pondría a Twitter Celta a pedir las sales.

En unos días el Celta dará las primeras pistas sobre la composición del equipo de la próxima temporada porque seguramente se confirmará la llegada de Aleix Febas, el buen futbolista que acaba de dejar el Elche. No le cambiará la vida al equipo, pero mejora lo que hay. Aporta un perfil diferente para el medio del campo donde siempre es bien recibido un futbolista con calidad y personalidad para conducir la pelota por ese territorio que los entrenadores han convertido en un campo de minas. Su discurso de despedida al Elche además retrata a un futbolista maduro, responsable y ambicioso: «Me voy porque el Elche no puede darme ciertas experiencias». Otro que ya está pensando en la final de Fráncfort.

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El Celta Fortuna acaricia la final por el ascenso

Estas semanas es impagable el servicio que va a hacer el Celta Fortuna para entretenernos antes de que a final de junio lleguen los primeros infartos por la venta obligada que el club tendrá que hacer para cerrar el ejercicio. El equipo de Fredi Alvarez inició ayer un nuevo asalto a esa Segunda División que siempre se le ha negado históricamente al filial. Lo hizo en una ratonera, en un campo estrecho e incómodo donde el Fortuna arrancó un empate en el descuento que le pone a las puertas de la final por el ascenso. Pero antes deberá solventar la eliminatoria frente al Europa el próximo domingo en Balaídos. Es a una hora infame (hay que ser animal para programarlo en junio a las cuatro de la tarde) pero hay que reclamarle a la afición altura de miras para movilizarse y que los chavales, que han hecho una temporada sobresaliente, encuentren en la grada el calor que se han ganado. Es difícil medir las consecuencias que para el Fortuna tendría jugar en Segunda (es un debate interesante) pero creo que el club se merece vivir algún día algo así. Como recompensa al trabajo de estos años con la cantera y como homenaje a todos aquellos que lo intentaron en su momento, que seguramente lo merecían, pero que se quedaron sin llegar a la tierra con la que soñaron.

Los postes cuadrados de Glasgow

La historia irrepetible de esta semana viene que ni pintada. Porque justo ahora que el PSG celebra su Liga de Campeones se cumplen cincuenta años de la derrota en la final de Glasgow del inolvidable Saint-Etienne, que pudo convertirse en el primer equipo francés en conquistar la Copa de Europa. Se lo impidió el Bayern de Beckenbauer y tal vez la geometría de las porterías del estadio escocés. Una leyenda que protagoniza por encima de todo una portería.

Hora de desearles una feliz semana y hacerles de paso una recomendación. Vean la serie de Netflix sobre Rafa Nadal. Hay una parte de ella, todo lo que tiene que ver con las victorias más importantes de su carrera, que me resulta más prescindible porque estamos acostumbrados a escuchar mil veces la historia de sus victorias en Londres contra Federer (yo iba con Roger, que conste). Pero todo lo que tiene que ver con su último año en el circuito y su lucha contra las lesiones resulta conmovedor. Hay una mirada de Rafa en una furgoneta junto a su padre que te rompe en dos. Pero tengan cuidado al entrar en el menú de Netflix porque buscando la serie de Nadal igual caen en “Berlín”, esa serie bastarda salida de “La casa de papel” que es para ir a presentar una denuncia en la comisaría más cercana. Menuda infamia. Buena semana a todos.