Opinión
A USC, epicentro do debate
A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela (USC) converteuse nesta semana no epicentro dun debate decisivo en España, o da reforma do financiamento autonómico. As XIV Xornadas RIFDE reuniron a expertos académicos, responsables políticos, e representantes das principais institucións para avaliar a proposta que o Goberno presentou a primeiros de ano. Como nas trece edicións anteriores, a principal virtude do encontro foi crear un espazo sereno para discutir un problema complexo. Que a USC lidere ese esforzo ten moito valor para Galicia.
A mensaxe compartida foi clara. Esa proposta pode servir como punto de partida. Porén, precisa axustes moi relevantes se quere acadar un apoio tan amplo como as tres anteriores. O máis difícil é o que ten que ver co vector da nivelación interterritorial, a peza que determina como se reparten os recursos entre comunidades con capacidades fiscais e necesidades diferentes. Aínda que a técnica axuda a medir, simular e comparar; a decisión final é intrinsecamente política, ten que reflectir as preferencias colectivas de todos os españois, e debe explicarse con transparencia.
As xornadas trataron tamén a cuestión da autonomía financeira. Un Estado descentralizado require comunidades con marxe para decidir ingresos e gastos, mais tamén corresponsabilidade fiscal, coordinación institucional e estabilidade orzamentaria. Gobernar implica capacidade de elección e obriga de render contas.
As simulacións presentadas achegaron luz sobre os efectos territoriais das distintas alternativas. Nun debate tan proclive ao agravio, os números son necesarios para separar percepcións de efectos reais.
Galicia ten razóns para seguir este proceso con atención especial: avellentamento poboacional e custo de prestación dos servizos por mor do espallamento non poden perder peso no novo modelo. Sen dúbida, a defensa dos intereses galegos será máis eficaz canto máis se apoie en datos e argumentos rigorosos e convincentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
- Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo
- El vuelo Santiago-Nueva York abre la «batalla del Atlántico» con un récord internacional: es el más largo con ese tipo de avión
- Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama
- Samil se convierte en campo de batalla: así han sido la Revista Naval y la demostración de capacidades de los Ejércitos presididos por el Rey