Por primera vez en sesenta y cinco años, España no ha participado en el Festival de Eurovisión que tanto hizo por unir a las familias alrededor de la tele y hermanarnos con Portugal mediante el intercambio de puntos. Por si ello fuera poco, el concurso lo ganó —por primera vez— la Bulgaria antaño soviética; y a punto estuvo de hacerlo Israel, país que para muchos evoca la judeo-masonería internacional.

Los más aprensivos verán quizá en estas señales el anuncio de un inminente Apocalipsis, a fuerza de ocurrir por primera vez.

El verano, por ejemplo, se ha adelantado con temperaturas insólitamente elevadas para mayo que tal vez presagien récords en julio o agosto. Esto ya no es noticia; pero tampoco deja de añadir signos ominosos a los otros que se van conociendo.

También por primera vez anda en tratos indeseados con los jueces un expresidente del Gobierno. Hay quienes dicen que debieran haber hecho lo mismo con anteriores primeros ministros; si bien esas parecen añoranzas vinculadas al choque de partidos en la España política de Caín.

La española es una democracia reciente, con lo que alguna vez tenía que ser la primera. Los americanos, que llevan 250 años celebrando elecciones, han sometido ya al juicio político de sus parlamentarios a cuatro presidentes, incluido Trump; por más que no sea oportuno mezclar churras con merinas.

El impeachment yanqui no es un asunto judicial, sino un juicio político similar a una moción de censura como la que sufrió aquí Mariano Rajoy, con José Luis Ábalos en el papel de presentador ante el Congreso. Años después, Ábalos está entre rejas, pendiente de una sentencia por presunta corrupción, tema que fue precisamente el argüido en aquella moción que dio paso a la primera presidencia de Pedro Sánchez.

Será igualmente este año la primera vez que un papa americano —lo que ya en sí constituye una rareza— visite España. En este caso no se trata de una novedad en sentido estricto, ya que Juan Pablo II y Benedicto XVI lo habían hecho en su momento. Inquieta, si acaso, saber que el actual papa podría ser el del fin de los tiempos, como avanzaron en sus profecías un tanto oscuras Nostradamus y San Malaquías.

Por último, y aunque esta no sea una primera vez, el retorno del Deportivo a las glorias de Primera permitirá recuperar, ocho años después, los derbis gallegos. Su último descenso casi coincidió con la ascensión de Sánchez al poder, dato que algunos interpretarán tal vez a la luz de la cábala para sacar consecuencias.

En realidad, la primera vez que casi todos recordamos, generalmente con nostalgia, es la del primer trato carnal. Más allá de esas cuestiones íntimas, las primeras veces tan repetidas este año podrían estar anunciando la resolución de algún enigma. Por si sí o por si no, habrá que seguir atentos al noticiario.