Finalmente han entregado sus armas los últimos guerrilleros de la Conference que hasta el último día han pregonado y defendido la conveniencia de apuntarse a la tercera competición europea bajo el irresistible argumento de que ofrece más garantías para conseguir una foto con Ceferin al lado. El hecho de que la próxima final -a la que según esta sólida teoría llegará el Getafe- sea en Estambul, en el mismo estadio al que el Celta no pudo llegar este año, lo veían como una señal inequívoca, un guiño irrebatible del destino. En el combo solo me faltaba una predicción de Nostradamus.

Yo prefiero pensar que el Celta regresa a la Europa League a completar el trabajo que dejó a medias hace unos meses cuando el Friburgo (que sí jugará la Conference, mira tú qué cosas) se disfrazó de Bayern de Múnich para apagar las esperanzas de estar el 20 de mayo en el estadio del Besiktas. Quedó una tarea pendiente que conviene revisar. Otra temporada para el recuerdo en Vigo. Claudio se convirtió en el segundo entrenador después de Víctor Fernández que clasifica al Celta dos años seguidos para competición europea y el equipo mejora su posición liguera después de un año extenuante en el que han disputado cincuenta y cinco partidos. Una barbaridad de cuya dimensión tal vez no seamos conscientes hasta que vuelvan los días grises o simplemente menos luminosos. «Veinte minutos y se acaba la temporada» decía Claudio, entre en la última pausa de hidratación del partido ante el Sevilla. Una frase idéntica a la que sonó en el Coliseum de Getafe un año atrás, poco antes de que Aspas marcase el gol que devolvía al Celta a Europa y al que uno regresa cuando necesita un chute de energía emocional. Los jugadores le miraban con el cansancio dibujado en sus caras pero una vez más se sostuvieron en pie demostrando que el grupo, pese a la injusta fama de pusilánime que se le achaca en ciertos momentos, esconde más carácter del que imaginamos. Solo así se puede sostener uno en una temporada tan exigente como la que acaba de finalizar.

De lo vivido el sábado en el cierre del ejercicio solo me falló esa celebración algo acelerada que empezó con el aviso de la AEMET y acabó con los jugadores sin darse el paseo por Praza América como estaba previsto. Fue como si de repente a todo el mundo le entrasen las prisas por hacer la maleta para desembarcar en Ibiza, como el que va a cerrar el bar y apura a los últimos clientes a que se marchen a casa que ya hubo suficiente fiesta.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

El Mecalia reina en Europa y en el corazón

Cayó el título del Guardés en la EHF European Cup. Un día irrepetible para el deporte y el balonmano gallego. Aquel título de Liga de 2017 ya no estará solo en las vitrinas del Mecalia que ofreció un recital en la pista y en la grada donde el equipo de balonmano se ha convertido en un símbolo de un pueblo orgulloso. Las de Ana Seabra fueron muy superiores en una eliminatoria que ya venía medio resuelta desde la ida, pero las guardesas no abrieron la puerta a la sorpresa. El público (puede que el día más grande de A Sangriña) las llevó en volandas y la fiesta se prolongó durante horas en A Guarda. Aquí se les reconoce, felicita y agradece.

Les dejo la historia irrepetible que va asociada a la victoria del Aston Villa en la Europa League. Con esa excusa recuperamos la figura de Nigel Spink, el inesperado héroe de aquella final de Copa de Europa que los «villanos» ganaron en 1982 al Bayern y que supuso el primer título continental para el conjunto de Birmingham. Era el portero suplente del equipo, había jugado un partido en tres años y de repente, en el minuto 8, tuvo que saltar por la lesión del titular. A veces el fútbol parece estar en manos de enfermizos guionistas.

Me voy que me apetece escuchar la lista de Luis de la Fuente para el Mundial y en la que aparecerá Borja Iglesias. Este martes saldrá Iago Aspas a hablar de su renovación. Y luego hay gente que cuándo acaba la temporada siempre nos hace la misma pregunta: Ahora que no hay Liga, ¿qué vais a hacer?