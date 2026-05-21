Una pequeña delegación de FARO nos desplazamos este pasado lunes a Oviedo para participar y cubrir el II Foro del Noroeste, que, como dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha consolidado ya como un congreso de referencia institucional y socioeconómico en defensa de los intereses de esta zona del país. Fue intenso, sin duda, y casi que un máster acelerado en muchas cuestiones. Disfruté especialmente con la mesa en la que nuestro director, Rogelio Garrido, conversó con los presidentes de Corporación Hijos de Rivera y Grupo Profand, Ignacio Rivera y Enrique García Chillón, respectivamente. Imagina el lujo de escuchar sus mensajes, porque abordaron temas de toda índole, pero quisiera quedarme con uno: el de los equipos.

Decía Rivera que él no podría pretender dirigir el departamento de Marketing, si hay alguien que sabe más que él; y lo mismo con los de Innovación o Recursos Humanos, el que sea. Y García Chillón expuso exactamente este esquema: lo suyo es la estrategia y la dirección comercial, en el caso de la multinacional pesquera, porque tiene además un equipo en el que confía y sin el que Profand “cerraría mañana”.

Pues mira, desde la redacción de FARO nos fuimos a Oviedo el jefe de Economía, Julio Pérez, y servidora, como os decía, además de nuestro compañero Borja Melchor. La cita coincidía no solo con la jornada (lunes) en que se tenía que firmar el acuerdo del convenio provincial del metal, sino con una nueva edición de Navalia. Viajamos con la seguridad de saber que el trabajo de los compañeros que quedaban en Vigo sería excepcional en unas jornadas tan intensas y relevantes para las páginas de Economía de nuestro periódico, como han demostrado con creces.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Adrián Amoedo nos participó de una conversación impecable con el director de Armón Vigo, Santiago Martín, de las que hay que leer con calma. Esas son las mejores. Nos contó sobre Ibercisa, sobre Marinsa, Cardama, Freire Shipyard… sin dejar de escudriñar en el agitado día a día de Stellantis. Jorge Garnelo nos dio cuenta de lo (más) grande que es ya Grupo Emenasa, remando al mismo tiempo por la actualidad de nuestra pesca o el sector exterior.

Navalia ha rematado –espero apuntarme en un par de años–, nuestro viaje también. Este equipo ha seguido dando lo mejor, y no puedo estar más orgullosa. Gracias.

Feliz semana.