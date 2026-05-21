Carmen García Mateo, una rectora para el futuro de la Universidade de Vigo

En breve tomará posesión como rectora de la Universidade de Vigo la catedrática Carmen García Mateo, la primera mujer en asumir la máxima autoridad académica y administrativa en la historia de nuestra universidad. Este relevo en el liderazgo para los próximos seis años es una buena ocasión para recordar que la vida académica no se mide por la cantidad de cosas vividas, sino por la profundidad de lo reflexionado. Como dejó escrito Goethe, «la mitad de mi tiempo se me ha ido de las manos para saber lo que ahora sé».

El éxito, en cualquier ámbito, descansa en la combinación de dos elementos esenciales: el esfuerzo personal decidido y la colaboración de los demás. Casi todo logro relevante en la actividad humana es fruto de un trabajo colectivo. En este caso, ha sido liderado con determinación por quien será la nueva rectora, quien ha demostrado que las dificultades no están para restar ánimo, sino para estimular. El éxito consiste, en gran medida, en querer ser quien se es; es decir, sentirse en paz consigo misma y comprobar que existe coherencia entre lo que se desea y lo que se ha conseguido.

La profesora García Mateo tomó hace tiempo una decisión clara: ser innovadora y emprendedora. Ello la ha mantenido permanentemente inmersa en retos, dispuesta a asumir riesgos cuando era necesario. Ese es el precio de impulsar proyectos propios de cambio. En palabras de Bertrand Russell, se requiere «la suficiente resignación para saber que hay cosas que no se pueden cambiar, la suficiente constancia y valentía para cambiar las que sí se pueden, y la suficiente inteligencia para no confundir las unas con las otras».

Las dos grandes misiones del profesorado universitario —impartir una docencia de calidad y desarrollar una investigación rigurosa— han marcado su trayectoria. Como docente, ha convertido la enseñanza en una búsqueda compartida de la verdad científica, transmitiendo no solo conocimientos, sino entusiasmo, valores y la convicción de que el esfuerzo, la dedicación y la constancia son imprescindibles. Como investigadora, ha demostrado una clara orientación hacia el futuro; esto es, su trabajo experimental mira siempre hacia delante, nunca hacia atrás.

«Somos lo que soñamos», escribió el poeta gallego José Ángel Valente. Pero somos, sobre todo, lo que nos moldearon nuestras familias. La nueva rectora ha reconocido que el ejemplo y la entrega de sus padres han sido guía y norte de su trayectoria. Esa influencia culmina en una noción profunda de la felicidad: querer ser, precisamente, quien se es.

La vida sin proyección pierde sentido. Por eso, Carmen García Mateo ha mantenido siempre un equilibrio y una objetividad ejemplares al compartir con la comunidad universitaria las lecciones que ha aprendido, vivido y reflexionado a lo largo de los años.

Ánimo y éxitos en esta nueva etapa. La UVigo te lo agradecerá.