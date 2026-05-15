Mil primaveras más de buen cartelismo

Diseño y vino siempre han ido de la mano. Uno de los reportajes con los que me estrené, cual paracaidista, en la sección de Economía de esta casa, hace ya una vida, fue sobre la bodega de Santiago Ruiz en O Rosal, uno de los «padres del albariño». Y lo primero que me llamó la atención fue la imagen de su etiqueta, porque, literalmente, es un croquis, un mapa dibujado a mano en el que se indica el camino para llegar desde Vigo a la finca familiar del fundador, en San Miguel de Tabagón. Simple, casi infantil, pero a la vez cautivador. Tanto, que ahí sigue como emblema de sus botellas más de cincuenta años después. Un marbete con historia, la de Isabel, la hija mayor de Santiago Ruiz, que esbozó el plano para orientar a los invitados a su boda, y que gustó tanto al pater familias que decidió adoptarlo como imagen oficial para vestir sus vinos.

Años más tarde volví a O Rosal para cubrir una vendimia en otra bodega que, si por algo se ha caracterizado desde su puesta en marcha, allá por 1989, es por liderar la vanguardia de este sector en las Rías Baixas: Terras Gauda. José María Fonseca Moretón —al que entrevistó hace unos días mi compañera Ana Blasco— seguramente no lo recuerde, pero nos regaló a los periodistas unas botellas personalizadas con nuestro nombre bajo esas letras diseñadas por el genial pintor e ilustrador vigués Francisco Mantecón, que guardo como un tesoro. A ver… conservo la botella, no el contenido. Lo contrario habría sido un desperdicio, ¿no?

Hablo de O Rosal porque me queda más cerca, pero si miro hacia arriba, hacia O Salnés, hay muchas bodegas que han recibido premios no solo por sus caldos, sino también por sus diseños, como Mar de Frades, Martín Códax, Granbazán o Paco & Lola. Aunque ha sido Terras Gauda —mejor dicho, su presidente, Fonseca Moretón— quien más ha impulsado esa vertiente artística que rodea al vino con la creación, hace 25 años, de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón, que, como él mismo ha explicado en las páginas de FARO, nació como homenaje a su buen amigo Francisco. Un cuarto de siglo en el que el certamen ha tenido un crecimiento casi exponencial, hasta el punto de reunir en esta edición 2.120 obras llegadas de 83 países de los cinco continentes, lo que lo convierte en una de las grandes citas del cartelismo a nivel mundial.

Si no tienen plan para estos días, no se lo piensen. En la Estación Marítima de Vigo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, hasta el próximo 3 de junio, tienen una cita —diría que ineludible— si les gusta el diseño y el arte. «Llegar a 2.100 carteles del nivel que tenemos es algo increíble. Si esto sigue así, no podremos afrontarlo solos. Aunque tenemos ayudas, hay que darle un enfoque nuevo», afirmaba Fonseca Moretón en la entrevista, reconociendo que la estación se les queda pequeña para el volumen de diseños que se presentan cada año. «Me encantaría que siguiera en este camino; que Galicia y sus instituciones fueran conscientes de lo que tenemos; que le demos la dimensión que tiene; y que dure en la forma en la que lo está haciendo, como diría don Álvaro Cunqueiro, mil primaveras más».

Lo que ha levantado Terras Gauda en torno al cartelismo no es solo una iniciativa privada brillante, sino un activo cultural de primer orden para Vigo y para Galicia. Ha convertido la estética en legado. Y cuando uno tiene cerca algo así, lo mínimo exigible es estar a la altura. No basta con admirarlo: hay que cuidarlo, impulsarlo y darle el espacio que merece para que dure, como decía Cunqueiro y ahora reclama Fonseca Moretón, mil primaveras más.