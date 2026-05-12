Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pasajero español con HantavirusMuere Patrón LanchaEstaciones de tren en VigoPlanta de MG en GaliciaPasado Castrexo CíesSecuestro ViguésCondena Sergas Mala Praxis
instagramlinkedin

Opinión | Campo de Granada

Manuel Bragado

Manuel Bragado

Editor e profesor

SonDeSeu 25 aniversario

Unha das marabillas viguesas do noso tempo é a Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional (ETRAD), iniciativa innovadora proxectada para a protección e difusión da música patrimonial galega, na procura da súa evolución e mestura coas formas contemporáneas do folk urbano. Escola cen por cen municipal, na ETRAD impártense até dez especialidades instrumentais de noso: Música e movemento; Arpa Céltica; Acordeón Diatónico; Canto Popular; Corda Pulsada; Gaita; Percusión Tradicional; Requinta; Violín Folk e Zanfona. Instalada no edificio da Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO), deseñado por Pacewicz, institución centenaria creada polo filántropo García Barbón, onde se imparten dúas materias de lutiaría, a de Construción de instrumentos musicais de gaita e de zanfona, conformando un espazo extraordinario para preservar e anovar a cultura musical de noso.

En 2009, o concello de Vigo, desde o seu Servizo de Educación, creou a ETRAD coa intención de ensinar, protexer e difundir a música patrimonial galega, dende unha ollada innovadora con selo propio. Consolidou o proxecto educativo do que foi dende 1996 Conservatorio de Música Tradicional de Vigo e dende 2007 foi Departamento de Música Tradicional da Escola de Artes e Oficios que da man do arpista e compositor Rodrigo Romaní, no eido musical, e de Antón Corral, no da lutiaría tradicional, que denominaba Obradoiro Escola de Instrumentos Populares de Vigo, funcionou na Escola de Artes e Oficios, refundada a comezos da década de 1980 como Universidade Popular de Vigo, sendo alcalde Manuel Soto Ferreiro, que recuperaría a denominación inicial anos despois. Obradoiros polos que pasaron nas últimas catro décadas moitos dos músicos que anovaron a música tradicional galega, como Carlos Núñez, Anxo Pintos e outros compoñentes de Berrogüetto, Treixadura, Lizgairo, entre outros.

Foi no Conservatorio de Música Tradicional cando en 2001 Rodrigo Romaní, director e profesor de arpa, propuxo aos seus compañeiros de claustro, Anxo Pintos, profesor de Zanfona e Xaquín Xesteira, profesor de gaita, un experimento: o de crear unha orquestra formativa sinfónica con media ducia de intérpretes de cada instrumento tradicional, que achegase experiencia escénica ao alumnado e explorase as posibilidades creativas do formato orquestral, sen precedentes no caso galego, e reducidas no entorno europeo a Sibelius Academy de Helsinki, a Asociación Tradalp de Turín e a Royal Scotish Academy of Music and Drama.

E o experimento na súa estrea en 2001 no Teatro García Barbón, baixo o nome SonDeSeu. Orquestra folk de Galicia saíu mellor ca ben. E o primeiro disco, Mar de Vigo (colección Do Fol, Boa Music, 2004), aínda mellor, cando a formación contaba con trinta e cinco alumnos e seis profesores, Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, Xaquín Xesteira, Alfonso Franco (violín), Xosé Liz (requinta), Franciso Javier Feijoo (canto e pandeiretas), que tamén se ocuparon dos arranxos e da recreación de cada un dos temas populares, nos que incorporaron o son acústico, por vez primeira no folk galego. Velaí o que deu nome ao disco, creado a partir da melodía da danza de San Adrián de Cobres e da xota de Sequeiros, e «Carmiña no Berbés», onde se mesturan como o dedo ao anel a copla tradicional co Pasodobre do Berbés dos Morenos de Lavadores, dúas pezas que constituíron un magnífico comezo e remate para un disco memorable.

Dende entón, a orquestra ampliou a súa formación a máis de sesenta membros, constituíndose en fundación en 2006 promovendo dende ela o Libro Branco da Educación en Música Tradicional en Galicia. Gravou outros catro discos extraordinarios: Trastempo (2007), Barlovento (2010), Danzas Brancas (2013) e Beiralúa (2018). Viaxou por palcos de toda Europa con éxito rotundo, promoveu a creación da Rede Europea de Orquestras Folk e obtivo o Premio da Crítica de Galicia en 2011, entre outros recoñecementos.

Tras o éxito do concerto Arpas Atlánticas do pasado ano no Teatro Afundación, SonDeSeu ofreceu o sábado nun auditorio Mar de Vigo a rebentar un serán memorable para celebrar o seu 25º aniversario. Contando coa participación de Xabier Díaz, Abraham Cupeiro, Tanxugueiras e Rodrigo Romaní, a orquestra dirixida con enerxía e tenrura por Xaquín Xesteira percorreu durante dúas horas a memoria e a diversidade da música galega, ao tempo que se reivindicou como peza indispensable do patrimonio musical galego.

O de SonDeSeu é un proxecto que ademais de contar co apoio do Concello de Vigo merece o do resto das administracións, que non poden revirarse diante de semellante proeza artística e cultural. Como despois dos minutos e minutos apoteóticos de ledicia no palco e no público, este verán a orquestra viguesa non pode faltar no programa de concertos de Castrelos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
  2. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  3. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  4. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  5. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  6. La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
  7. Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
  8. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años

Feira Vella, medio siglo de polémicas en Ponteareas

Feira Vella, medio siglo de polémicas en Ponteareas

El hombre que mató de una cuchillada a un joven en Ourense la noche que la víctima cumplía 21 años busca la absolución por legítima defensa: «Veía peligrar su vida»

El hombre que mató de una cuchillada a un joven en Ourense la noche que la víctima cumplía 21 años busca la absolución por legítima defensa: «Veía peligrar su vida»

Andrés Suárez, cantautor gallego: «No quiero recordar el Andrés que lloraba por los hoteles, trasnochaba todos los días y tenía el odio como guía»

Andrés Suárez, cantautor gallego: «No quiero recordar el Andrés que lloraba por los hoteles, trasnochaba todos los días y tenía el odio como guía»

Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada mantienen su volumen de solicitudes de asistencia jurídica gratis mientras el turno de oficio sigue a la espera de mejoras económicas dos años después de las movilizaciones

Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada mantienen su volumen de solicitudes de asistencia jurídica gratis mientras el turno de oficio sigue a la espera de mejoras económicas dos años después de las movilizaciones

El San Francisco muestra el álbum de sus cien años de historia

El San Francisco muestra el álbum de sus cien años de historia

Ourense: Redes sociales, la principal fuente de información para el turista termal que repite experiencia

Ourense: Redes sociales, la principal fuente de información para el turista termal que repite experiencia

El Celta Femxa Zorka, ante el día D y la hora H

El Celta Femxa Zorka, ante el día D y la hora H

Balaídos marcará el nivel de éxito

Balaídos marcará el nivel de éxito
Tracking Pixel Contents