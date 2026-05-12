Antecedentes de los estudios de Fisioterapia en Pontevedra

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Facultade de Fisioterapia de la UVigo, se exponen a continuación los principales antecedentes relacionados con la implantación de dichos estudios en el Campus de Pontevedra de nuestra universidad.

La puesta en marcha de la Diplomatura en Fisioterapia recibió un impulso inicial por parte de la Delegación Provincial del SERGAS, que, con fecha 15 de octubre de 1993, ofreció al Rectorado ubicar la titulación en una zona colindante con el Hospital Provincial de Montecelo (Pontevedra).

Posteriormente, el 27 de noviembre de 1993, el SERGAS propuso la firma de un convenio entre las cuatro instituciones implicadas (UVigo, Consellería de Sanidad, Deputación Provincial de Pontevedra y Concello de Pontevedra) para la construcción de un edificio que acogiera la sede de la Escuela. Según el borrador del convenio, el coste de las obras se repartiría al 50% a cargo de la UVigo y el 50% restante a partes iguales entre las otras tres instituciones. La UVigo se encargaría de la contratación de las obras, el SERGAS gestionaría el cambio de uso y la cesión de la propiedad de la parcela, y el Concello agilizaría los trámites necesarios para obtener las licencias municipales.

El 20 de diciembre de 1993, la Delegación Provincial de la Consellería de Sanidad presentó al Rectorado dos anteproyectos para la futura sede de la Escuela Universitaria de Fisioterapia. El diseño seleccionado contemplaba un edificio de dos plantas, ubicado junto al Hospital de Montecelo y con accesos directos a sus instalaciones, lo que facilitaría el desarrollo de las prácticas clínicas. La superficie construida no superaría los 1.000 m² (destinados a aulas, seminarios, despachos y servicios comunes), y su coste estimado ascendía a 80 millones de pesetas, sin incluir el valor de la parcela.

Por otra parte, tras las reuniones mantenidas el 7 de febrero de 1994 entre los rectores de las universidades de Vigo y A Coruña, la Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña elaboró un proyecto de Plan de Estudios (24 de marzo de 1994), adaptado a las directrices del Consejo de Universidades. Este documento fue remitido al Rectorado vigués y sirvió de base para la implantación de la titulación en la recién creada Escuela Universitaria de Fisioterapia de Pontevedra. Dicho plan constaba de 207 créditos: 21 de libre configuración, 18 optativos, 143 troncales y 25 obligatorios.

No obstante, la titularidad de los terrenos, que dependían del Ministerio de Trabajo, obligó a retrasar la firma del convenio. Las gestiones posteriores realizadas por el Rectorado y la Consellería de Sanidad ante dicho ministerio permitieron desbloquear inicialmente la situación y alcanzar un acuerdo para la cesión de las parcelas con el fin de materializar el proyecto.