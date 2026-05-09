Europa: 40 años de una tarea inacabada

«Europa, Europa». Así resonaban los cánticos de miles de húngaros, sobre todo jóvenes, en las calles de Budapest el pasado 12 de abril. Retornar a la senda de los valores europeos fue el cemento que unió a votantes de diversas ideologías para poner fin en las urnas a la era del ultrarreaccionario Viktor Orbán.

De repente, muchos consideraron que había que ponerse a «la tarea de Europa», la que Vaclav Havel definió como requisito indispensable para construir una Europa unida que fuera más que una comunidad económica o una simple arquitectura institucional. Para Havel, esa labor implicaba una responsabilidad ética: ofrecer a sus ciudadanos una democracia basada en la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos.

Hace 40 años, España asumió esa tarea con entusiasmo. Nuestra pertenencia ha supuesto enormes beneficios, también para regiones como Galicia, aunque hubo sacrificios. Con todo, el resultado ha sido el mayor período de libertad y prosperidad de nuestro país: nuestra democracia es inconcebible sin nuestra integración europea.

Ahora que la idea de Europa se ve atacada desde fuera y desde dentro, conviene recordar que el proyecto europeo sigue siendo una historia de éxito. Más aún: la UE representa un refugio ante un mundo cada día más hostil. En Moldavia, Ucrania o Montenegro millones de personas quieren compartir con nosotros la tarea. Hasta nuestros vecinos británicos están repensándoselo.

Quizás hoy toca recordar en qué consiste la tarea de Europa y reforzar el compromiso con sus valores fundacionales.

No forma parte de la tarea de Europa anteponer el origen a la dignidad humana ni expulsar a seres humanos hacia centros de internamiento en terceros países. Sí lo es abrir vías legales a la migración y estrechar lazos con países cuando otros dan portazos, como se está haciendo con nuevos tratados comerciales.

Es tarea de Europa avanzar hacia una política de seguridad y defensa más coordinada y velar por el orden internacional y el multilateralismo. Europa fracasa cuando no condena con la misma contundencia las violaciones del derecho internacional, ya sea la invasión rusa de Ucrania, el genocidio de Netanyahu en Gaza o la delirante guerra de Trump en Irán. También lo es enseñarle a China los límites de una relación desequilibrada. España sí entendió la tarea.

También es tarea urgente avanzar por la senda de la descarbonización y colaborar con el resto del planeta ante el desafío climático. Dejar de lado los combustibles fósiles no solo responde a una necesidad ambiental: también reduce dependencias y fortalece nuestra autonomía. El Pacto Verde Europeo forma parte de la tarea de Europa; atacarlo es una concesión a quienes desean una Europa más vulnerable y menos democrática.

Hay otras tareas importantes: evitar que el mundo digital sea un estercolero aún más grande, garantizar que la inteligencia artificial sea productiva para el desarrollo humano o reforzar el modelo social europeo, sabiendo que hay una tarea pendiente en el acceso a la vivienda.

Pero Havel hoy priorizaría una tarea: impedir que quienes atacan nuestras democracias desde posiciones totalitarias logren abrirse paso. En esa tarea, es fun- damental el compromiso democrático de la ciudadanía para expulsar a caballos de Troya como Orbán. Pero igualmente importante es que la derecha democrática deje de asumir los marcos de la extrema derecha endureciendo normas contra migrantes y demandantes de asilo, atacando a organizaciones de la sociedad civil o desmontando avances ambientales y sociales.

La ciudadanía empieza a darse cuenta de que no están por nuestra tarea común. Porque nuestra tarea común está donde siempre ha estado: construir una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, una Europa con alma social.

Feliz Día de Europa. A la tarea de Europa.