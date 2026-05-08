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Opinión

Maria do Carmo Henríquez Salido

Maria do Carmo Henríquez Salido

Prolongar os litigios

Um dos factos mais evidentes no âmbito dos processos judiciais consiste em utilizar por parte dos litigantes práticas e condutas baseadas em demoras malevosamente preparadas para que acarretem dilaçons injustificadas ou indevidas no início, tramitaçom ou resoluçom de processos. Exemplos podemos observá-los todos os dias nos meios de comunicaçom, porém o espaço dedicado a esta modalidade de contributos nom nos permite especificar com detalhe os litígios concretos, os organismos, as instituiçons, ou as pessoas determinadas que usam e abusam destes mecanismos amorais e pouco ortodoxos, mas damos por suposto que estarám na mente dos leitores do FARO DE VIGO, interessados por conhecer o que acontece na atualidade na nossa sociedade.

Mais umha vez revisamos os «Princípios Gerais do Direito» e achamos exemplos dedicados a este assunto, talvez o mais pertinente seja o reproduzido a seguir: «Nemo ex industria protahat iurgium», do Código de Justiniano, a traduçom literal seria «Que ninguém intencionadamente prolongue o litígio» (Cfr. art. 24.2 da Constituiçom Espanhola que garante o direito a um processo público sem dilaçons indevidas; art. 417.9 da Lei Orgánica do Poder Judicial que considera falta grave a desatençom ou atraso injustificado e reiterado no início, tramitaçom ou resoluçom de processos; art. 463 do Código Penal, que castiga a obstruçom à justiça. O citado anteriormente ajusta-se à literalidade da Lei, mas na verdade nom nos atrevemos a asseverar que sempre se respeite a letra dos textos legais ou jurídicos. Estes dias os cidadaos estamos assombrados e muito preocupados polas palavras proferidas por umha Fiscal.

Existem comentários sobre a vulneraçom de certas obrigaçons e deveres que correspondem aos três Poderes do Estado (o Executivo, o Legislativo e o Judicial), no que diz respeito aos dous primeiros já temos comentado numerosas desviaçons, porém sempre pensamos que enquanto estiver trabalhando o Poder Judicial os cidadaos poderíamos ficar tranquilos. Contodo, com o decorrer do tempo existem vozes que identificam a situaçom atual deste País como um caso notório de Governo de um autocrata: «Polas suas obras, podemos identificá-lo e conhecê-lo».

Nom nos atrevemos a antecipar o futuro mais próximo ou mais longinquo num País em que predominam a mentira, o cinismo político o esbanjamento do dinheiro público, o descrédito, e além do mais a ausência de um trabalho eficaz e eficiente por parte da classe política e nomeadamente polo Governo. Os cidadaos nom nos merecemos que existam respostas por parte de umha autoridade política deste teor: «De quem depende a fiscalia? Pois isso».

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