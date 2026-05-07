Hace unos días el fabricante alemán de carretillas elevadoras Jungheinrich anunció un fuerte retroceso en sus resultados anuales, con un Ebit reducido a la mitad. Atribuyó el recorte a la presión inflacionaria y a una huelga que, durante 85 días, paralizó su producción en la factoría de Lüneburg. La plantilla protestaba contra el cierre de la fábrica y reclamaba un plan social; Lüneburg dejará de montar igualmente las carretillas el 31 de marzo de 2027. Otra huelga dejó a cero durante tres días la actividad del centro logístico de Avnet en Poing, en el distrito alemán de Ebersberg, frente a la decisión de la compañía tecnológica de bajar la persiana y despedir a sus 350 operarios; este mismo jueves hubo acuerdo, con mejoras en las indemnizaciones, aunque la multinacional no replanteará sus planes y acaba de abrir nueva planta en Singapur. El poderoso sindicato IG Metall, por último, ha anticipado ya que habrá «huelgas» con la vista puesta en la negociación salarial para las industrias metalúrgicas y eléctricas, previstas para el próximo otoño.

Es inevitable que la creciente (otra vez) presión sobre los precios vuelva a generar tensiones en las negociaciones entre patronales y sindicatos, y así está sucediendo en todas partes, de ahí los ejemplos previos. Y continuará siendo recurrente la tensión en tanto prevalezca únicamente, en algunas industrias, el único factor del coste sobre el de la productividad o la innovación para poder disputar los mismos mercados contra rivales asiáticos o del norte de África, ante la miopía de ciertos estamentos comunitarios. Esta mañana había un malestar indisimulado en astilleros, talleres metálicos o fabricantes de maquinaria de la provincia de Pontevedra, y en algunos centros condenaban la “mala imagen” que se estaba transmitiendo a clientes. No creo que pueda discutirse eso, pero tampoco dudo que no hayan visto nunca una situación de conflicto en medio de una negociación de convenio. A la vista está, con casos en Alemania, Francia, Reino Unido o Bélgica. Relativicemos, sin restar importancia a los argumentos de cada parte.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Dicho esto, un convenio como el del metal de Pontevedra, que además de por trascendencia –afecta a más de 30.000 personas directamente—tiene fuerte ascendencia en el resto de negociaciones sectoriales, debe ser ejemplar en todos los sentidos y a ello deberían contribuir todos los involucrados. Desconozco las interioridades de las negociaciones, yo no formo parte de ellas; espero que las conversaciones se retomen de forma constructiva y que reflejen, en toda su extensión, la excelencia de la que nuestra industria presume con toda razón por sus logros en segmentos como la construcción naval, las estructuras metálicas, la maquinaria de última generación o la automoción. Y que, a la postre, aporten estabilidad y corrijan las deficiencias que existen, por ejemplo, en materia de siniestralidad.

El resultado del trabajo de las actividades que engloban al metal de Pontevedra es magnífico, lo demuestran cada día las empresas y sus trabajadores.

A seguir sumando, con el esfuerzo de todos. Suerte y éxitos.

Feliz semana.