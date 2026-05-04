Revista Industrias Pesqueras: 99 años

Cada año, en abril, la revista Industrias Pesqueras edita un número especial en el que participan la mayor parte de las personalidades de la pesca y gestión pesquera de España y algunas personas del mundo de la ciencia vinculada a la pesca como yo mismo. Es un alarde impreso sobre el estado de la industria pesquera en Galicia, España y el mundo.

Al leerla vi que en muchos de sus artículos se nos recuerda que el próximo año 2027 la revista Industrias Pesqueras cumplirá cien años ya que nació el quince de abril de 1927. Y aunque ya lo sabía, al leerlo fui más consciente de ello y de lo que eso significa.

Que una publicación cualquiera cumpla cien años es un enorme éxito. Pero que una revista sectorial especializada en el mundo de la pesca lo consiga, es una hazaña. Otras prestigiosas revistas del mundo pesquero tanto de España como de Europa, que las hubo, desafortunadamente fueron quedando por el camino. La que era decana, la revista francesa La Pêche Maritime, desapareció en 2004. Por ello, con sus actuales noventa y nueve años de existencia, Industrias Pesqueras se ha convertido en la revista marítima más longeva de Europa y posiblemente del mundo.

Pero su longevidad, que es un índice, no es su único mérito. Durante sus casi cien años de recorrido fue y es un referente en el sector marítimo por su visión de conjunto del mar y sus recursos, especialmente los vivos. Sus análisis fueron calibrando la situación de esta industria a lo largo del tiempo, detectando tanto virtudes como problemas, y siempre buscando soluciones para dinamizar y consolidar el mundo pesquero. Con dos grandes premisas: siempre desde Galicia, desde Vigo, y siempre desde el convencimiento de que unas sólidas bases científicas deberían ser los cimientos para el desarrollo sostenible y gestión adecuada de la industria pesquera. Evidentemente esta visión hizo que los investigadores marinos se sintieran muy cómodos colaborando con Industrias Pesqueras desde su creación. Grandes científicos como Odón de Buen, Fernando de Buen, Ángeles Alvariño o José María Navaz escribieron notables artículos en la primera mitad del siglo XX. Más tarde una pléyade de investigadores hemos escrito en sus páginas hasta la actualidad.

Industrias Pesqueras con su enorme valor histórico, científico, económico, artístico y sociológico, ha sido, es, una tarea de muchos. Es el fruto de equipos consolidados que la fueron sacando adelante a pesar del paso del tiempo y de las dificultades, que también las tuvo. Pero hay dos personas que creo que han sido fundamentales en su éxito: Valentín Paz Andrade y Alfonso Paz-Andrade Rodríguez. Valentín con su conocimiento de la pesca gallega y española y sus análisis visionarios sobre por dónde iba a ir la situación española y mundial, con el fin de alertar y preparar al sector marítimo para que pudiese estar prevenido cuando esos cambios llegasen. Alfonso, con su gran visión internacional basada en la cooperación entre países a través de las empresas mixtas, entre otras cosas, llegó a organizar en Vigo nada menos que seis ediciones de la World Fishing Exhibition (Exposición Mundial de la Pesca).

Quedan doce meses para que Industrias Pesqueras cumpla cien años. ¡Enhorabuena! Tendremos que prepararnos para celebrarlo adecuadamente.