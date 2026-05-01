Un museo de automoción para Vigo (2)

A veces el destino, caprichoso siempre él, nos lo pone —perdonen la expresión— a huevo. Hace casi dos años que, en este mismo espacio, en mi bisoñez pese a los espolones de gallo viejo que calzo, planteé la posibilidad de que Vigo tuviese un museo del automóvil. Más que proponerlo, me pregunté cómo era posible que la ciudad, capital de la industria del motor en la Península, no contase con un espacio digno en el que oriundos y visitantes pudiesen maravillarse con la historia de este negocio, con sus comienzos allá por el año 58 del pasado siglo; enorgullecerse de todo lo conseguido hasta ahora —no todo el mundo puede presumir de tener una planta top como la de Balaídos, de la que salen uno de cada cuatro coches que se fabrican en España—, y sorprenderse con lo que puede deparar el futuro: conducción autónoma, conectividad y todo lo que venga. Y también, por qué narices, el Museo de Automoción e Historia de Galicia está en Arteixo. Sí, a tiro de piedra de la sede de Inditex.

La reflexión la lancé en un momento en el que el Concello le estaba dando una vuelta a los museos municipales para poner en valor y especializar cada espacio y, aunque la idea gustó —nadie me dijo lo contrario—, debió de caer en saco roto. Ya casi me había olvidado del asunto hasta que hace unos días Pablo Galán publicó que existen conversaciones avanzadas entre el Ayuntamiento, el Celta y la Fundación Recalvi para reservar un espacio en los bajos de la futura grada de Gol con el fin de exponer la vasta y variada colección del mundo del motor que, a lo largo de su carrera, ha ido recopilando Chema Rodríguez, director general de la compañía viguesa. Artículos que ahora se encuentran en una nave de O Caramuxo y entre los que destacan una veintena de vehículos de Fórmula 1 o MotoGP, además de cascos, monos, volantes, ruedas o carrocerías, en su mayoría originales y usados por algunos de los pilotos más laureados de la historia.

Lo dicho: a huevo.

Ahora la pregunta es otra: ya que parece haber consenso para trasladar la colección de la Fundación Recalvi a Balaídos, ¿por qué no aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para complementar ese museo con la rica historia de la industria del automóvil de Vigo? Porque legado sobra. Como dije en su día, los 38 modelos que Citroën-PSA Peugeot Citroën-Grupo PSA-Stellantis ha fabricado en Balaídos en sus 68 años de historia son una joya. La planta debería guardar archivos históricos que documenten su evolución y su transformación, al igual que el panel de proveedores, de cómo han pasado de ser meros talleres al servicio de la antigua Citroën Hispania a multinacionales de la talla de Copo o Aludec, por poner solo algunos nombres sobre la mesa. Zona Franca, apuesto doble contra sencillo, también debe de tener un filón en sus cajones y naves, al igual que el Puerto. Y, por último, lo más atractivo, lo más novedoso: todo el caudal de innovación procedente del CTAG, Gradiant, Aimen y las aceleradoras e incubadoras del sector, la Business Factory Auto & Mobility y la High Tech Auto.

Sería, además, un museo con algo que no tienen tantos: sentido. No una ocurrencia, no un capricho, no un contenedor vacío al que luego haya que buscarle alma a golpe de talonario. Aquí el alma ya existe. Está en las líneas de producción de Balaídos, en la industria de componentes, en las auxiliares, en los centros tecnológicos, en la memoria industrial de Vigo y hasta en las conversaciones de bar de varias generaciones. Solo hace falta darle forma, ordenarla y exponerla como merece.

Así que, si de verdad va en serio lo de la colección de Recalvi, si de verdad hay voluntad política, empresarial y social para hacerlo, esta vez convendría no dejar pasar el tren. O, mejor dicho, los coches.