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El hombre que quería matar a Trump de buen rollo

El hombre que quería matar a Trump de buen rollo

Matías Vallés

El hombre que quería matar a Trump de buen rollo

Matías Vallés

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El hombre que quería matar a Trump de buen rollo "Puede que yo haya dado hoy una sorpresa a mucha gente". Así empieza el manifiesto irónico escrito por Cole Allen minutos antes de intentar el asesinato de Donald Trump a la carrera. El magnicidio estaba reñido con la risa, hasta que llegó a Washington el profesor treintañero que quería matar a Trump de buen rollo.

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