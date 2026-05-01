Matías Vallés

El hombre que quería matar a Trump de buen rollo

El hombre que quería matar a Trump de buen rollo "Puede que yo haya dado hoy una sorpresa a mucha gente". Así empieza el manifiesto irónico escrito por Cole Allen minutos antes de intentar el asesinato de Donald Trump a la carrera. El magnicidio estaba reñido con la risa, hasta que llegó a Washington el profesor treintañero que quería matar a Trump de buen rollo.