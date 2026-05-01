Cuentos chinos

Hay tipos que caen bien. Sin más. No le demos más vueltas. Tipos que pasan por los sitios, incluso por las más altas instituciones y ostentan las mayores responsabilidades, dejando a su paso un buen sabor de boca. La gente los suele recordar con una sonrisa. Hagan lo que hagan (si es que hacen) y digan lo que digan. Mariano Rajoy es uno de ellos. Con Rajoy uno se toma un café (lo digo por experiencia) y pasas un buen rato. Te ríes, te relajas, intercambias chascarrillos, alguna confidencia menor (o sea, alguna maldad sobre un excompañero, incluso sobre algún un exjefe suyo, y hasta ahí puedo leer), y al despedirte piensas «qué tío más enrollado». Porque Rajoy consigue que durante un tiempo te olvides del Prestige, la Kitchen, la Gurtel, la caja B del partido, los papeles de Panamá, el fiasco del referéndum independentista…

Rajoy mola, porque va a su aire. Lo demostró el otro día durante su testimonio en la Audiencia Nacional en el caso Kitchen. Rajoy, como si fuese Morante de la Puebla, cogió la muleta (los toros son otra de sus aficiones) y ofreció una lección de toreo de salón (judicial): naturales, derechazos, pases de pecho… En un estilo único e inimitable, declaró con cara de pasmo y sin inmutarse que él no sabía nada del espionaje a Bárcenas (poseedor de los papeles que acreditarían el supuesto dinero negro del PP y a quien animó en un guachap a «ser fuerte»), no vio nada, nadie le contó nada, nunca sospechó nada ni preguntó nada a nadie… (no olvidemos que todo el mierdel se coció en el seno del Ministerio del Interior). Ante el pasmo general, Rajoy dijo lo que dijo, que fue la nada, y se marchó como vino, tan ufano. Y la tropa, lejos de indignarse, no tuvo más remedio que pedir las dos orejas y el rabo. ¡Qué buena faena, Mariano!

Aunque pensándolo bien, Rajoy combina su capacidad para moverse en la nadería y expresarse con una ligereza que puede acabar siendo fuego amigo. Por ejemplo, su rechazo absoluto a establecer vínculos comerciales con China se suponía que era un mandoble a Pedro Sánchez, el nuevo mejor amigo de Xi Jinping. Sin embargo, Mariano se olvidó (o quizá no sabía porque nadie le contó ni le informó ni le dijo) que el presidente gallego Alfonso Rueda acababa de venir supercontento de China después de una minigira que perseguía un objetivo central: ¡establecer vínculos comerciales! Que las empresas chinas, en manos del peligrosísimo Xi Jinping, inviertan en Galicia. Pero, ahora que lo pienso, también existe otra posibilidad: y es que Mariano lo supiese y le diese igual. Eso nunca lo sabremos. Porque él siempre se podrá acoger a una de sus frases más célebres: «No he dormido nada, no me pregunten demasiado».

Dejando a un lado al entrañable Mariano (¿veis?, ya me ha salido la vena empática) y sus cuentos chinos, esta semana publicamos tres historias que me gustaría comentaros: la primera, va sobre el consumo de fármacos. Más de 2.100 millones de euros en un año. Una barbaridad. Y la tendencia va a más. El envejecimiento es una respuesta, pero no la única. Sanidade ha tomado medidas aunque, a la vista está, son claramente insuficientes. Ojo, que no se trata de recortar sin más, sino de analizar si no hay más o mejor tratamiento que el del pastillamen. O si, quizá, la decisión de recetar es la más sencilla. No lo sé, pero lo que sí veo es que no vamos por buen camino.

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Ahora que nos acercamos a eso que antes se llamó ABAU y ahora PAU pero que todos seguimos llamando selectividad; ahora que muchos padres y alumnos piensan en qué carrera cursar en septiembre; ahora que afloran los nervios y la tensión… en FARO hemos recordado que en la próxima década habrá empleo para 173.000 graduados… en FP. Sería conveniente dejar de mitificar la Universidad, como si un título fuese señal de algo superior, romper estereotipos y olvidarse de los prejuicios y bajar a la tierra. Porque futuro se escribe con f de FP.

Y relacionado con la FP, dejadme un párrafo para hablar del campo. En Galicia importamos el 30% de lo que comemos, cuando más de medio millón de hectáreas están abandonadas. Se calcula que la industria agroalimentaria padece un déficit exterior de 302 millones. Dicho en otras palabras, que hay un gran margen para crecer. El campo, aunque cueste creerlo, es una formidable oportunidad. Para vivir (bien) y trabajar. Pero para eso hay que mejorar las condiciones, no solo laborales, sino fundamentalmente las de los servicios (escuelas infantiles, sanidad, farmacia, internet, transporte, colegios…) y segundo cambiar de mentalidad. En la ciudad y en el campo (por ejemplo, fomentando los proyectos comunes o las cooperativas, porque amigos el tamaño sí importa).

En fin, que no niego que una pequeña parte de nuestro futuro industrial pueda pasar por convencer al amigo chino (aunque le duela a Mariano), solo añado que también pasa por la FP y el campo, entre otras cosas.

P. D.: Hablando de futuro. El 8 de mayo, o sea el próximo viernes, los suscriptores tienen una cita en el periódico con Desirée Vila. Es imposible encontrar un testimonio más completo sobre trabajo, superación y optimismo. Una lección de vida que, para que engañarnos, nos viene estupendamente en tiempos aciagos. Si queréis apuntaros, este es el camino más corto: participa en el sorteo de los 10 accesos dobles. Os esperamos.

¡Buen finde!

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