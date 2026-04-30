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Opinión | Newsletter de Economía

Lara Graña

Lara Graña

Redactora jefe

Ni tan buenos, ni tan malos

La redactora jefa de FARO analiza la actualidad del sector de la empresa, las finanzas y el mar

Newsletter de economía por la redactora jefa Lara Graña

Newsletter de economía por la redactora jefa Lara Graña / FDV

Hace unas horas se puso en contacto conmigo la extrabajadora de una empresa gallega sobre la que no tengo dudas, pero tampoco (aún) todas las pruebas documentales, de que está vinculada a uno de los casos de estafa que hemos investigado en FARO. Que últimamente han sido unos cuantos, por cierto. Y esta misma mañana he podido hablar con otra persona –le agradezco infinito su tiempo-- que conoce bien el asunto por su condición de acreedor comercial.

Podrías preguntarte, y en mi entorno personal lo han hecho, por qué seguir indagando, cuál es el motivo por el que tratar de continuar averiguando sobre una trama que ya hemos abordado, con la de cosas sobre las que hay que publicar.

Te confieso que yo misma me lo cuestiono a veces. Sobre todo cuando te llevas tantas frustraciones a casa, a sabiendas de que las buenas noticias no dan disgustos o cuando algunos amigos creen, con todo el cariño, que no hago más que tirarme de cabeza a asuntos más o menos problemáticos. Casi siempre les digo lo mismo: tratamos temas negativos y otros muy positivos, la vida misma también es así. Es solo que los primeros, los menos buenos, hacen mucho más ruido. Pero hay que contarlos igual, es nuestro trabajo.

No me he entregado al drama: habrá días en que una empresa u organización sea objeto de una información agradable, digamos, y otros en los que sucederá lo contrario. Y no seré más o menos buena según les encaje; trataré solo de ser lo más profesional posible.

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Economía

Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica

Me apunto

Fíjate, y ha pasado esta misma semana. No me alegro en absoluto que un astillero como Zamakona, para el que han trabajado y trabajan tantas empresas de nuestro naval, haya perdido ante el recurso de Armón Vigo por un contrato de 80 millones de euros para Salvamento Marítimo. Eso no quita que podamos felicitarnos por Armón, si finalmente se formaliza.

El día a día arroja realidades diversas. Como que Pevasa haya triplicado pérdidas o que Grupo Pereira, en su 70 aniversario, haya rebasado los 200 millones de euros de facturación. O te pongo otro ejemplo: sobre el mismo buque Loitador del que contamos una denuncia en Argentina por supuesta esclavitud a bordo abordamos, en un amplio reportaje, su fantástico proceso de reconversión integral. No somos ni tan buenos unas veces, ni tan malos otras.

Sobre lo que te decía al inicio, estoy segura de que me seguiré haciendo las mismas preguntas. De si seguir destapando o fiscalizando, de si merece o no la pena. Y, ojalá, llegaré siempre a la misma conclusión: claro que sí.

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Feliz semana.

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