Opinión | Tribuna libre

Gaspar García Dobarro

A Feira do Cabalo, sempre a última fin de semana de abril

En 2027 volveremos coincidir coa de Noia, polo que me gustaría adiantar o 90% das actividades ao sábado

XXXVI Feira do Cabalo de Lalín, 2026

XXXVI Feira do Cabalo de Lalín, 2026

Como presidente de Cabaleiros de Lalín quero comezar dando as gracias aos soci@s, os medios de comunicación, colaboradores, a toda a xente que se achegou esta fin de semana a Lalín, tanto público como gandeirías, cabaleiros e amazonas que trouxeron os seus exemplares aos concurso morfolóxicos e á ruta ecuestre e tamén aos cocher@s que participaron na demostración de enganche. Tamén quero agradecer aos xuíces que nos acampañaron nos concursos morfolóxicos e de andadura e, por último, pero non menos importante, quero destacar, non só a parte económica, senón tamén a parte humana do Concello de Lalín, cos medios que aportaron, tanto para os aparcadoiros, preparación de pistas e disposición das naves, tanto para gardar équidos como o material que precisamos durante a feira.

Levo dende o mes de outubro sendo presidente desta asociación, polo que tiven apenas cinco meses para poder preparar unha feira do cabalo como é a de Lalín, unha das máis importantes, non só de Galicia, senón tamén do norte de España. Grazas á directiva que me axudou a que fose máis fácil en cinco meses preparar dito evento.

A valoración para nós é moi positiva, unha feira con moita diversidade, para todos os públicos, na que podemos destacar o bautismo ecuestre a cargo do Centro Ecuestre Vía da Prata, que tivo moito éxito entre a rapazada e maiores, e o espectáculo ecuestre nocturno de La Magia del Caballo, que fixo tamén o espectáculo do domingo, un pouco longo pero con moi bo sabor de boca para o público.

Dito isto, vou pedir unha reunión co alcalde de Lalín para falar xa da vindeira edición da Feira do Cabalo, xa que quero que sexa unha edición aínda mellor e onte, falando cos xuíces, vemos que volve coincidir 24 e 25 de abril. O día 25 coincidimos con Noia de novo e gustaríame poder adiantar o 90% das actividades para o sábado e que así poidan asistir tod@s @s que o desexen ás dúas grandes feiras que hai esa fin de semana en Galicia. Tanto o Concello como os cabaleiros temos claro que a fecha ten que ser o último fin de semana de abril; salvo que por motivos moi extraordinarios houbese que mudala, seguirá sendo así, porque outras feiras e organizacións ecuestres respetan esa data, salvo Noia, que sempre foi o 25 de abril.

