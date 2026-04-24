Xoel Ben Ramos

Malditas manzanas

(A veces, el bus te da para escribir un was. Este lo envié ayer)

De chaval, cuando se apagaba agosto, tocaba recoger manzanas. Cada otoño lo mismo, y fueron muchos. Los findes tocaba aldea y maciñeiras. Era un tedioso trabajo infantil que detestaba. No era coser balones -lo reconozco-, ni tampoco diariamente, ni durante doce horas, pero carecía de cualquier atractivo agacharse una y otra vez para ir llenando cestos, y luego cajas, y después sacos. Al menos acabé conociendo unas cuantas variedades, todas con su nombre, color, forma, textura, acidez... y su aroma. Su arrecendo inconfundible. Con todos aquellos kilos (toneladas en mi percepción) se preparaban, a lo largo de los meses fríos, mermeladas, membrillo, tartas, empanadas, compotas, manzanas asadas y, al mediodía, brillantes y jugosas, se servían como postre en presente continuo. Siempre las había, por eso las odiaba. Podía faltar el pan, jamás las manzanas.

En Viveiro, vivía en uno de esos predios estrechos, como encajonados a presión unos con otros, con su faiado achicado y el tejado a dos aguas. A una habitación con el techo bajo, para allí se iban ellas, una suerte de nevera sostenible. Humedad y temperatura constante. Por algún extraño milagro de la naturaleza (y la arquitectura), aquel venteado y oscuro cuartucho impedía la podredumbre masiva de tabardillas, coruñesas, as de plato, verdeás, perazas… y mientras unas se consumían otras irían llegando.

Como Sísifo, subía cajas al desván, vaciándolas en unas baldas enormes, y vuelta a empezar. Lo hacía sin ton ni son, para acabar pronto. Ordenar aquel embrollo exigía conocimiento y pericia, pero no iba conmigo. Sólo el abuelo Xuxo trataba de ello. Yo seguía estrellando desorden hasta que aparecía él, serio como Clint Eastwood, y disparaba un «X’o fago eu». Las separaba por familia, por tamaño, incluso por fecha de consumo. Por ejemplo, as de pedra, que aguantaban casi el año, esperaban su turno al fondo. Al día siguiente, contemplar el resultado, era como regresar a los campos de manzanos. Un pantone de frutales. Aquel coro variopinto de escallos, belardas, repinaldos y minganas, perfumaba toda la estancia. Los primeros días ventosos de octubre, al entrar en casa, se adivinaban desde el portal.

Hoy en la frutería me hice con un par de kilos. Sí, ya…, malditas manzanas. Su rabo era gordo. Su piel rojiza y estriada, tenía un aquel de familiar. Esto lo pienso ahora. En el momento parecían del montón. A eso de las doce, en el curro, lavé una. Al morderla, justo al empezar a masticar, sentí un escalofrío. Percibí un sabor infantil que me trasladaba al otoño, a los cestos, al arrecendo del faiado y a mi abuelo.

¡Ah!, que también quería decirte, ya cogí las manzanas, porfa, trae tú el pan.

Ourense jubila su veterano camión escalera de los noventa por un articulado más moderno

La comisión de afectados de la N-550, en Mos, da un ultimátum al Gobierno

Qué hacer hoy 24 de abril en Vigo: una mirada optimista al futuro con María Álvarez, en el Club FARO

Libros destacados da semana

El Puerto de Marín pulveriza su marca de buques al crecer el tráfico de mercancía general

Ecologistas piden a la Xunta suspender el concurso de pesca del salmón en el Ulla por la situación crítica de la especie

Ruta de desayunos en Ponteareas

Recoñecer a casa: a casa da xente de Goiáns, «A Cormelá» e a rehabilitación das carpinterías de ribeira da Seara, tres candidaturas galegas aos Premios Arquitectura 2026

Tracking Pixel Contents