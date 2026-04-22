¿Ha mejorado la Universidad de Vigo en los últimos ocho años?

El próximo mes de mayo se llevan a cabo elecciones a Rector o Rectora en la Universidad de Vigo y están llamados a votar unos 2.500 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) e Investigador (PI), unos 800 miembros del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTXAS) y casi 20 mil estudiantes en sus tres Campus (Vigo, Ourense y Pontevedra). Son tres las candidaturas presentadas, incluyendo dos catedráticos del ámbito Tecnológico, Carmen García Mateo, por la plataforma NOS y Jacobo Porteiro, por la plataforma CONSENSO, y una del ámbito científico, Belén Rubio, por la plataforma H2040. Esta última ha formado parte, como Vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, del equipo del actual Rector, Manuel Reigosa, que ha dirigido la Universidad en los últimos ocho años. Ante esta situación cabe preguntarse si la Universidad ha mejorado en los últimos ocho años en relación con el octenio anterior o si, por el contrario, se ha estancado o retrocedido. Lo más objetivo es evaluar los datos y para ello me he servido del Portal de Transparencia de la Universidade de Vigo (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/), que incorpora información sobre las cifras de la universidad y su evolución a lo largo del tiempo, y he analizado los indicadores más relevantes, desde mi punto de vista, con los que es posible comparar los resultados en distintos periodos. También he obtenido datos sobre el progreso a la sostenibilidad de la Universidad en varios campos recogidos en la página web https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-vigo, que resume el ranking mundial de universidades.

La Tabla 1 muestra algunos de los parámetros relativos a la producción investigadora realizada en la Universidad en los cuatro últimos cuatrienios, los dos últimos con el grupo rectoral actual. En negrita se destaca la cifra que indica el mayor avance de entre los cuatro periodos. Cabe señalar que el último o penúltimo cuatrienio, particularmente el último, incluyen las cifras más altas de artículos de investigación, libros completos y capítulos de libros, así como otras publicaciones, mientras que sólo en el apartado de contribuciones a congresos destacan los primeros cuatrienios. Asimismo, el número de datos de investigación y de colaboraciones con otras Universidades y centros, españoles o extranjeros, creció extraordinariamente en los últimos ocho años y, particularmente en los últimos cuatro. En el caso de las tesis doctorales, el pico más alto se produjo en el cuatrienio 2014-2017. Durante este periodo entró en vigor un nuevo decreto ministerial de doctorado del año 2011, y se acumularon una gran cantidad de lecturas de tesis asociadas a la moratoria del decreto anterior, que terminaba en el curso 2014/2015. Como nota claramente discordante con los resultados anteriores, el número de patentes decayó a menos de la mitad en el último octenio respecto del anterior, lo que sugiere que debe darse mayor atención a este ítem. Finalmente, la cantidad de recursos obtenidos por la Universidad en su conjunto (financiación externa de proyectos nacionales e internacionales, infraestructuras, contratos con empresas, etc.) creció sustancialmente en el último octenio, habiéndose duplicado en el periodo 2022-2025 en relación a lo conseguido en los cuatrienios 2010-2013 o 2014-2017.

Pasando ahora al plano de personal, la parte superior de la Tabla 3 muestra algunas cifras comparando el primer año del que se dispone de información en el Portal de Transparencia (2017 o 2019), y el último año ya finalizado (2025). Como queda patente en la tabla, el volumen de personal docente e investigador (PDI), el personal investigador (PI) (por ejemplo, personal realizando la tesis doctoral o postdoctoral), y el personal de administración y servicios (PTXAS), se incrementó en número en relación al año 2017, aunque el aumento en este último grupo fue muy modesto. La ratio de mujeres/hombres, muy superior a 1 en el PTXAS, se ha mantenido casi invariable, mientras que la ratio correspondiente a PDI, muy inferior a 1, creció en el periodo computado, lo que indica un cierto éxito en las políticas de igualdad. El número de estudiantes en el curso 2017/18 fue de 20.282 en titulaciones oficiales, mientras que en el curso 2024/25 fue de 19.759, con un descenso muy moderado. Con estas cifras, el número de estudiantes por profesor/a (PDI) fue de 14,4 en 2017 y de 12,0 en 2025, indicando una mejora en el último año.

La parte inferior de la Tabla 3 presenta resultados relativos a la promoción o estabilización del personal. El número de Catedráticos de Universidad prácticamente se duplicó desde 2019 y se llevó a cabo una ingente funcionarización del PTXAS, resultando en un número prácticamente residual de personal laboral.

Como resumen de este análisis, creo que es posible dar respuesta a la pregunta del encabezado: ¿Ha mejorado la Universidad de Vigo en los últimos ocho años? La respuesta es afirmativa. Es evidente que pueden quedar otros factores a considerar, pero los analizados son objetivos e irrefutables. En el último octenio y, particularmente en el último cuatrienio, se ha producido, en general, un gran avance en la producción investigadora y de transferencia, se ha incrementado notablemente la financiación externa obtenida, se han mejorado todos los indicadores de progreso hacia la sostenibilidad en el ranking de universidades a nivel mundial, se ha mejorado la ratio del número de estudiantes por profesor/a, se ha promocionado a gran parte del personal docente e investigador y se ha estabilizado a la mayoría del personal de gestión, administración y servicios.

Los tres candidatos deberán explicar bien qué cambios van a promover para resolver los problemas existentes sin reducir el ritmo positivo de mejora

Los factores anteriores se basan en datos objetivos. Pasando a un plano más subjetivo y de opinión, creo que los resultados dan sentido a la continuidad de muchas de las políticas llevadas a cabo por el equipo actual y a su candidata, Belén Rubio. Sin embargo, hay que seguir mejorando y existen diversos problemas a resolver y procesos a mejorar. Por una parte, recientemente ha quedado de manifiesto el malestar entre los jefes/as de servicios del PTXAS. Es evidente que esto debe tenerse muy en cuenta y tomar medidas, tanto desde el punto de vista de expansión de las plantillas como de reorganización de las mismas.

Un número creciente de recursos y de protocolos de control multiplica la carga administrativa, y la plantilla de PTXAS casi no ha crecido en los últimos siete años. Asimismo, muchos miembros del personal PDI involucrados en cargos de gestión, como coordinación de másteres y doctorado, tienen cada vez mayor carga burocrática, que debe relajarse. Por otra parte, se ha mejorado mucho en la consecución de plataformas informáticas para la digitalización de los diferentes procesos, pero queda aún mucho por hacer para evitar duplicidades, y algunas plataformas, como la recién instaurada SIGMA, han sido muy poco prácticas y deben enmendarse o sustituirse por otras más intuitivas. Los tres candidatos deberán explicar bien qué cambios van a promover para resolver los problemas existentes sin reducir el ritmo positivo de mejora puesto de manifiesto en los datos expuestos en este análisis.