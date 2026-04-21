Opinión
In memoriam da Marita Souto
Acaba de deixar-nos a inesquecível Marita Souto, umha mulher entregada ao mundo da Ciência, generosamente (como o seu nome, Generosa Souto Figueroa, mais conhecida polo diminutivo carinhoso de a «Marita»), a sua biografia e contributos relevantes internacionalmente sobre o termalismo nomeadamente na província de Ourense podem consultar-se em qualquer Base de dados.
Contodo existe um componente apenas mencionado nas biografias reproduzidas nos jornais sobre o que consideramos de justiça informar: a sua preocupaçom pola linguage da Ciência. A sua língua habitual era o castelhano, utilizada nas suas obras, mas deturpada quando os famosos «normalizadores» com nómina existentes nos organismos oficiais traduziam para o galego e que sem pudor e conhecimentos da linguagem científico-técnica, deturpavam com enxebrismos, dialetalismos e outras rarezas. Explicitamos um exemplo: um livro traduzido por algum normalizador nom sabemos se era da Deputaçom de Ourense ou de outro lugar, porém mesmo depois de ter corrigido a autora esses erros o normalizador nom atendia as queixas da eminente invesgadora, que pagava com o seu dinheiro as numerosaa viagens que realizava para participar com ponências em diversos Congressos internacionais.
Marita foi um exemplo do ponto de vista familiar, profissional e como companheira em diversos centros de Ensino Secundário de Ourense. De conversa muito agradável (quando nos encontrávamos no Liceu), ou falava como integrante dos «Amigos da Catedral», facto do que se sentia muito orgulhosa, lamentando sempre que nom se cuidasse mais este monumento arquitetónico e outros muitos existentes na província que junto com o termalismo som de umha riqueza pouco explorada polas autoridades políticas.
A Marita estará no Além, mas aquí sempre permanecerám as suas conversas, generosidade (como o seu nome indicava), o esforço que realizava a diário para compaginar a sua vida familiar com a do mundo da Ciência, que exige muitas horas de trabalho e dedicaçom, máxime quando nos teus círculos mais próximos nom tés o reconhecimento bem merecido.
Há um dito popular que diz: Aquí enterramos com muitas cerimónias os falecidos, embora em vida seja freqüente o silêncio ou mesmo as críticas, pois a maioria das pessoas ignora as muitas horas de trabalho existente em qualquer contributo científico.
Descanse em Paz, esta boa amiga, companheira, investigadora, e colega tam preocupada pola linguagem da Ciência! n
