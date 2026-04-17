Opinión | El boletín del Director
«Eppur si muove»
El director de FARO, Rogelio Garrido, analiza los temas claves de la actualidad de esta semana
Aunque con demasiada frecuencia la realidad, o quizá su parte más estruendosa, nos empuja a renunciar al optimismo, yo formo parte del grupo de los irreductibles que defienden que hay motivos para no sucumbir a la desesperación, al pánico. Motivos para seguir creyendo. Lo que ocurre es que no miramos (y los medios somos corresponsables) en la dirección correcta. Hoy os propongo que compartamos noticias que nos ayudarán a levantar el ánimo o al menos a pensar en otras cosas. Pese a que algunos se empeñen en fastidiarnos cada día y de alimentar nuestra desazón y precipitarnos hacia el abismo, yo también digo «eppur si muove».
En Gran Vigo me sorprendió una noticia que va a contracorriente. Resulta que la mayoría de los chicos y las chicas tiene una visión positiva de los piropos. Y no lo digo yo, sino un estudio de la UVigo que nos trajo Sandra Penelas. Los encuestados aseguran (¡oh, sorpesa!) que utilizan los piropos para ligar o masajear la autoestima del otro. Ellos son más dados a las frases aduladoras, mientras que solo una parte mínima de ellas las reciben como irrespetuosas o acoso sexual. Me da que el sentido común está más extendido de lo que pensamos y que la obsesión de algún grupúsculo por legislar-penalizar-castigar casi todo está en sana regresión. Los piropos (los bien dichos, los ingeniosos, los graciosos, los agudos…) no tendrían por qué ser obligatoriamente una falta de respeto ni una ofensa ni un síntoma de un enfermizo estado patriarcal. No digamos ya un acoso tipificado en el Código Penal. Nuestros chicos y chicas lo ven con otros ojos, ¿estarán equivocados?
En la sección de Mundo, sin duda, el protagonista ha sido León XIV. Su manifestación clara, rotunda, inequívoca contra la guerra en Irán y el abusón Trump ha dado varias vueltas al mundo. Pese que al presidente yanqui le propinó toda clase de invectivas, el papa yanqui no se arredra. «No le tengo miedo», dijo. Trump, que se cree el elegido de Jesucristo (echad un vistazo a sus enfermizos tuits) no está acostumbrado a la menor crítica, basta ver el grupo de pelotas que lo rodean, y descargó un brutal ataque. Pero este León es un tipo que hace honor a su nombre. «El mundo está siendo destruido por unos cuantos tiranos. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar», proclamó el Pontífice durante su visita a Camerún. Lo siento por Pedro Sánchez, pero el enemigo público número uno del presidente de EE UU ya no es él, sino un papa sabio, sensible y valiente. Un papa como dios manda.
El edadismo es algo que me preocupa cada vez más (por qué será). Esa tendencia de una parte de la sociedad, y en especial de nuestros gobernantes, a tratar a las personas mayores con condescendencia como si fueran tontas, limitadas y necesitadas de ayuda me enerva. ¿Saben la cantidad de jóvenes tontos que hay? En la sección de Sociedad les contamos el caso de Pilar Silva, una ourensana funcionaria en Santiago de Compostela, que está pleiteando contra la Administración. Resulta que aprobó un concurso para promocionar, pero ha quedado descartada porque supera los 65 años. Ella quiere seguir trabajando hasta los 70, pero eso al Estado le importa una m… No deja de ser chocante que por una parte se nos anime (o imponga) a prolongar nuestra vida laboral y que por otra cuando alguien se lo toma en serio le pongan trabas. Hay que eliminar ese veto ya. Porque, amigos, hoy sobran mayores sobradamente preparados. Y debemos seguir contando con ellos. Por justicia, necesidad e inteligencia.
De Economía, me detengo en Profand, la pesquera de Vigo que rompe récords. Sus resultados de 2025 son espectaculares, con casi 1.200 millones de facturación. Se dice pronto. Si su presente es excelente, el horizonte pinta mejor. Porque el grupo que dirige Enrique García Chillón, un auténtico crack, firmará en un par de semanas la compra de la canaria Unión Martín y dará otro salto de calidad. Enrique ha construido un imperio, con trabajo, modestia y olfato. Arropado por un súperequipo de leales, es, con su permiso, un culo inquieto, siempre buscando cómo expandir sus dominios desde este curruncho del continente. Sin hacer ruido, con paso firme, huyendo de los focos, con las raíces bien profundas en la ciudad, pero también sin complejos ni temores para abrirse al mundo y competir. Si a estas virtudes, le sumamos la de la edad, porque el tipo encima es joven (a él edadismo le debe sonar a chino), nos sale un empresario de catálogo. Algún día habría que estudiar su modelo (están tardando en la facultad de Económicas). Ahora que releo el texto, veo que está plagado de piropos...
En deportes, el celtismo vivió una semana de pasión, en busca del milagro (que ni León XIV nos podría garantizar). En la redacción tenemos un nutrido grupo de creyentes/fanáticos que defendieron hasta el final la proeza de tumbar al Friburgo. Bendita juventud. Al frente de la tropa: Víctor Currás. El compañero se vino arriba y movilizó a cientos de escolares en la víspera del partido. Convenció a directores, profesores y padres para que los niños fuesen al colegio con la camiseta del Celta. Le salió un reportaje redondo y encima lo tituló con ingenio: «El primer gol, desde el patio». Lo que ocurrió después ya lo saben, pero para mí la pasión que demostró Víctor en montar esta historia supera todo lo demás.
Dejadme unas últimas líneas para expresar mi agradecimiento. El último Estudio General de Medios ha aupado a FARO como el noveno periódico más leído de España. Y, para qué negarlo, nos encanta. Porque nuestro trabajo solo tiene sentido si estáis vosotros al otro lado (del periódico de papel o de la pantalla). Si pensáis que somos una buena compañía. Si nos consideráis útiles. Por eso trabajamos cada día. Gracias.
¡Buen finde!
Email: director@farodevigo.es
