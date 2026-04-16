Para lucirse

La pasada semana pude volver a participar en el encuentro anual del Foro Económico de Galicia, que se celebra en Muxía durante dos jornadas y que ya ha alcanzado su XV edición. Y fue enormemente enriquecedor gracias a las ponencias o intervenciones de Francisco Carballo, Fernando González Laxe, Fantina Tendim, Juan Picos, Luiz de Mello o Santiago Lago. Aunque también fueron de aprendizaje total las charlas con Daniel Hermosilla (Rodiñas) o mi apreciado José Armesto, que es miembro del gabinete técnico del Consello Económico y Social.

Diría que coincidimos, echando mano de muchísimos ejemplos, en algo que no te resultará extraño: en Galicia hay proyectos fantásticos, asombrosamente novedosos, pero que no se conocen. O no lo suficiente. Y digo yo: podríamos andar por cualquier feria o foro, mundo adelante, sacando pecho de iniciativas que pasan inadvertidas para la Administración pública.

Porque tiene un pase que mi abuela Carmen no sepa que en Vigo tenemos una compañía aplaudida en todo el mundo por sus sistemas de propulsión con mínima cavitación, como es Vicusdt; que no se hayan enterado –o no despierte interés—en algunos despachos, pues no. Y menciono Vicusdt porque fue uno de los casos que comentaba con Armesto, pero hay miles, por fortuna.

Y mira tú que, justo esta semana, en FARO hemos publicado una remesa jugosa de proyectos increíbles; de veras, es que algunos lo parecen. Como este del que escribió Adrián Amoedo, de la fabricación de vasos desechables a base de algas y residuos agrícolas.

No es que tenga una imaginación portentosa, pero tampoco es que sea muy pobre. Y no me figuro cómo funcionan las mentes de estas personas. ¿Hacen un brainstorming, tipo con qué podemos hacer vasos de café y alguien grita ¡algas!? Tengo una curiosidad genuina, intentaré preguntárselo algún día a la buena gente de Ceamsa.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Mis respetos al emprendedurismo, aunque haya cosas que terminen mal. Aquí tenéis otra muestra de nuevas iniciativas, contada esta vez por Jose Antepazo. Nuestro compañero, por cierto, celebró el lunes su bautismo en una botadura, que también es un hito en lo personal para nuestro gremio.

¿Y qué te digo de Profand, que a veces dudo entre llamarle solo proyecto porque se sale por fuera de toda medida? Para no repetirme, que me alegro infinito. Por Enrique, por todo su equipo y por todas las comunidades donde está la compañía. Y que sigamos celebrándolo.

Feliz semana.