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Opinión | Elecciones en Hungría

Matías Vallés

Matías Vallés

De la ultraderecha se sale

Péter Magyar, líder de la oposición húngara arrasa en las urnas a Viktor Orbán.

Péter Magyar, líder de la oposición húngara arrasa en las urnas a Viktor Orbán. / BOGLARKA BODNAR / EFE

El espectáculo electoral obliga a concentrarse en el vencedor, pero el triunfo apabullante del derechista Péter Magyar demuestra antes que nada las ganas que tenían los húngaros de librarse de Orbán. Desmiente asimismo a los conspiranoicos de la izquierda contemplativa, tan peligrosos como sus simétricos, y que se habían encastillado en la imbatibilidad del saliente gracias a las manipulaciones de Putin y sus granjas de bots. Los humildes votantes se han quedado a solas en su fe en la democracia.

El triunfo casi sospechoso por abrumador de Magyar demuestra que de la ultraderecha se sale, aunque sea por la primera puerta a la derecha. No se entiende la euforia desatada por una sucesión avanzada masivamente por las encuestas, Hungría vuelve a demostrar que se vota con el bolsillo.

Conviene corregir la apropiación indebida de Magyar a cargo del progresismo incompareciente. El vencedor no se pronunció sobre la prohibición del Orgullo en Budapest, y se mantiene al margen de los derechos LGTBI. Un solo hombre, apuesto pero no titánico, ha desbaratado la maquinaria mediática de Orbán que sus denunciantes internacionales consideraban inexpugnable. Al igual que está ocurriendo en Estados Unidos, también hay un límite para la credulidad de los terraplanistas.

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Forjado en la izquierda más radical, Orbán ha sido un dictador con los pies de barro. Ni siquiera ha montado por ahora la pataleta de Bolsonaro o Trump al ser desalojados. Budapest enmarca asimismo el fracaso de Putin, que se estrella cada vez que intenta reconstruir su Telón de Acero. Impecables en su erudición, los analistas de la Hungría esclerotizada solo olvidaron un factor muy juguetón. El voto.

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