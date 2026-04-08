La financiación universitaria: entre la eficiencia y la equidad

El principal problema económico de las universidades consiste en responder a tres preguntas clave: ¿es necesario gastar más para obtener los mismos resultados? ¿Se puede mejorar el prestigio con menos ingresos? Y, sobre todo, ¿un aumento de la subvención garantizaría realmente que la institución cumpla sus objetivos? La búsqueda de nuevas fuentes de financiación y la diversificación de las existentes se presentan como vías prometedoras para lograr un mejor rendimiento con un menor coste.

A estas cuestiones intentan responder los distintos sistemas de financiación universitaria en los países de la OCDE, pudiendo clasificarse en tres grandes modelos, cada uno con una orientación claramente diferenciada: el alemán, de corte estatal y burocrático; el estadounidense, basado en criterios de mercado; y el holandés, de carácter colegial pero rígido.

El modelo alemán se caracteriza por un fuerte intervencionismo del Estado. Las universidades gozan de escasa autonomía, soportan un control rígido y deben ceñirse a una planificación previa que determina de forma estricta la asignación de fondos. Su principal margen de maniobra consiste en la capacidad para decidir cuántos alumnos admiten en cada titulación.

Por su parte, el modelo estadounidense aplica sin complejos los principios de la economía de mercado a la educación superior. Las tasas académicas tienden a reflejar el coste real de los estudios y servicios prestados, con el objetivo de maximizar la rentabilidad. Al carecer de una legislación o planificación centralizada, las universidades son gobernadas por consejos de administración que gestionan más del 50% de su presupuesto, procedente mayoritariamente de fuentes privadas. En este sistema, la contratación de profesorado, el diseño de los presupuestos y las líneas de investigación responden directamente a la ley de la oferta y la demanda.

El modelo holandés, en cambio, concede a las universidades una amplia autonomía para distribuir y asignar sus recursos internos. Esa libertad, sin embargo, va acompañada de un riguroso sistema de control externo mediante auditorías independientes. La financiación se calcula según los costes reales de la docencia y la investigación, así como en función de los resultados efectivamente alcanzados.

A la vista de estos tres modelos, el más deseable para España sería aquel que lograse un equilibrio dinámico entre los tres grandes actores implicados: la administración pública, que actúa como instrumento al servicio de los intereses generales de la sociedad; la universidad, como productora del conocimiento y formadora de los profesionales del futuro; y el mercado, destinatario final de los egresados y de los resultados de la investigación. Solo combinando responsabilidad pública, autonomía real y sensibilidad hacia las demandas sociales y económicas se podrá construir un sistema universitario eficiente, equitativo y competitivo en el siglo XXI.

El sistema de financiación de las universidades está estrechamente ligado a las Comunidades Autónomas que, como Galicia desde 1987, tienen transferidas las competencias en materia de educación superior. Existen notables diferencias en las aportaciones que reciben las universidades según la comunidad en la que se encuentran. Algunas autonomías, por ejemplo, tienen en cuenta la dispersión geográfica de los campus o el coste adicional que supone contar con lengua propia.

Durante años, el criterio de financiación basado en el módulo por alumno generó importantes desigualdades entre las universidades que lo aplicaron. Este modelo presentaba varios defectos graves: equiparaba el coste de las titulaciones experimentales con el de las no experimentales; no distinguía entre alumnado de nuevo ingreso, repetidor, becario o de posgrado; incentivaba la masificación como mal menor, permitiendo destinar más recursos a infraestructuras; y desequilibraba el crecimiento del alumnado entre las diferentes titulaciones, especialmente aquellas con límite de plazas.

Cualquier nuevo plan de financiación universitaria debería cumplir, al menos, seis principios fundamentales:

Eficiencia: rentabilizar tanto los recursos productivos y tangibles como aquellos vinculados a las demandas sociales e intangibles, con el objetivo claro de hacer más con menos.

Equidad: garantizar los mismos servicios mínimos a todo el alumnado y asegurar que el acceso a la universidad no dependa del nivel educativo previo, del nivel de renta ni del lugar de origen.

Autonomía: evitar la uniformidad excesiva permitiendo que cada institución desarrolle criterios propios, siempre acompañados de mecanismos rigurosos de evaluación y control.

Coordinación: establecer reglas claras en las relaciones entre la Administración central y las autonómicas, especialmente en aspectos como el límite de acceso y los procesos de admisión.

Racionalidad: distribuir los recursos de forma objetiva, basada en el conocimiento real del coste de los servicios universitarios.

Organización: dotar a las universidades de flexibilidad para reasignar recursos y tomar decisiones, rechazando la idea de que cualquier desviación del igualitarismo rígido conducirá necesariamente al caos o de que la inacción se justifica en nombre de una mal entendida «paz social».

En definitiva, la financiación universitaria no es solo una cuestión técnica o presupuestaria: es una decisión política de primer orden que determinará la calidad, la equidad y la competitividad de nuestro sistema universitario en las próximas décadas.