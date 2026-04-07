Los economistas, la economía y la sociedad

Hace unos días tomamos posesión los nuevos directivos del Consello Galego de Economistas, que me honro en presidir. Tengo que agradecer en nombre de todos ellos el pleno apoyo de las instituciones de Galicia, manifestada con su presencia al máximo nivel: Xunta, Parlamento, Delegación del Gobierno, y Confederación de Empresarios; de la provincia, con la Diputación Provincial, la Confederación de Empresarios provincial y la Cámara de Comercio; y de Vigo, con su Concello; además del Consejo General de Colegios de Economistas de España y numerosos representantes de la sociedad civil. Iniciamos como colectivo una nueva etapa en la que los objetivos están bien determinados en tres direcciones: el desarrollo de la profesión en todos sus ámbitos de actuación; la participación de los economistas en la empresa y las instituciones; y nuestra función como analistas y predictores de las tendencias económicas y su evolución en el tiempo. No es concebible una sociedad moderna sin la participación activa de los economistas en las tareas decisivas de la gobernanza global. Desde las grandes instituciones económicas y financieras internacionales y los gobiernos, a los think tank que generan expectativas y son anticipo del porvenir, los economistas hacen posible la toma de decisiones correctas para conjugar el progreso conjunto económico y social. La economía al servicio de la sociedad, esa es nuestra función.

Lo que sucede, y es una gran oportunidad, para nosotros como profesionales y para todos, es que nos encontramos en una transformación económica y social sin precedentes. Tras la electrónica, la informática, internet y la digitalización, la Inteligencia Artificial irrumpe como tecnología innovadora disruptiva, dispuesta a intervenir en todos los procesos que afectan a la especie humana: desde la cognición a la resolución de tareas, de los desempeños y procesos laborales a la investigación, de la gestión de los datos al aprendizaje continuo; un modelo de pensamiento semejante al humano, muy superior a este en la capacidad de analizar datos y proporcionar respuestas, y afortunadamente inferior, al menos por ahora, en la creatividad y las emociones que la impulsan. Decimos transformación sin precedentes, pero sí hay precedentes y lo estudiaron los economistas Aghion y Howuit, recientes premios Nobel, definiendo la innovación como motor del crecimiento mediante la destrucción creativa. La informática e internet modificaron millones de puestos de trabajo y generaron nuevos modelos de economía y de vida, como antes lo hizo el avión, el automóvil, la máquina de vapor, la imprenta, la escritura, el alfabeto. Son pasos de gigante sobre los que se ha transformado la sociedad entera, los valores, el trabajo, los mercados y el ocio.

La aportación de los economistas a la vida cotidiana no sólo está en sus ocupaciones como financieros, asesores fiscales, contables, analistas, auditores, consultores, etc., de empresas e instituciones, buscamos soluciones a los problemas más acuciantes de la sociedad. Así investigamos sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad; sobre el mercado de trabajo, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el mercado laboral; las crisis financieras y el papel de las instituciones; la inmigración y la educación; la reducción de la pobreza en el mundo; el impacto de la actividad económica sobre el clima; los mecanismos psicológicos y sociales que intervienen en las decisiones de los consumidores y los inversores; el consumo y el bienestar, y muchos otros. La producción y comercialización de bienes y servicios al alcance de todos es lo que traerá la prosperidad a un mundo que requiere la paz para alcanzar el objetivo de justicia social a la que todos aspiramos, con los economistas a la cabeza, a un mundo sostenible garantizando su continuidad con la gestión óptima de los recursos al servicio de las personas.

*Presidenta del Consello Galego de Economistas