A vueltas con los aparcamientos

Estos días, con motivo de un pleno de la corporación municipal, se puso una vez más de moda, el eterno problema de los aparcamientos. Una problemática importante para la vida cotidiana, y sobre todo para los visitantes, que después de dar varias vueltas, se tienen que marchar porque no tienen donde aparcar. Porque es cierto que cada vez tenemos menos aparcamientos y, desde nuestro punto de vista es urgente y necesario tomar una determinación para conseguir solucionar definitivamente el problema de los aparcamientos en nuestra Villa. Nosotros, desde Ademar, ya hicimos nuestro estudio y llegamos a una conclusión, que hicimos pública, en reiteradas ocasiones, sin que nadie, tomase ninguna determinación.

Pero estos días se habló de la necesidad de negociar con el puerto para solucionar mínimamente este problema, que también habíamos planteado en varias ocasiones sin resultado alguno. Y se trata de una solución muy fácil. Y es la siguiente: es necesario trasladar la entrada actual del puerto a la zona de los astilleros, donde se hizo una rotonda que coincide con otra que el puerto hizo en su interior. De esta manera, para empezar, desaparecería la servidumbre de la entrada y salida del puerto, que supondría aumentar este aparcamiento en una cantidad interesante. Luego habría que acordar con el puerto de Marín la retirada de alrededor de tres metros del cierre actual, y suprimir la explanada interior de la puerta, así podríamos ganar otros aparcamientos más, y liberar al Paseo Marítimo del agobio que supone el puerto con la verja tan encima en su comienzo.

Y finalmente solucionar definitivamente el problema construyendo un aparcamiento subterráneo, de una sola planta, a lo largo y ancho, de la Avenida de Ourense, desde la calle Carballiño hasta la gasolinera de Lameira. Por varias razones: porque tendría una superficie para más estacionamiento que cualquier otro que quiera hacerse; segundo, porque su construcción sería más barata que cualquier otro, al ser todo el subsuelo de arena, por ser todo relleno ganado al mar, y porque serviría prácticamente a toda la ciudad, y tendría múltiples entradas por las calles: Avenida de Ourense, República Argentina, A Estrada, Almuiña, Echegaray, Augusto Miranda, Ejército y Marina, O Forte y Lameira. Además, este aparcamiento se podría hacer por etapas, adecuándose a las necesidades de cada momento, y porque permitiría ir eliminando, poco a poco, parte del actual aparcamiento del muelle, y así podría adecentar toda esa superficie, haciendo un enlace con los Jardines «Rosalía de Castro», porque incluso en una zona podría soterrarse la avenida de Ourense desde las escaleras de los Jardines hasta la Farola.

Todo ello, atendiendo el llamamiento del concello para colaborar en el diseño del Marín futuro, aunque nosotros llevamos ya media vida haciendo esa colaboración siempre dirigidos exclusivamente al progreso de nuestra villa, llevados únicamente por el cariño que le tenemos, al nuestro lugar de nacimiento. Por eso solicitamos que se haga un estudio en profundidad de esta posibilidad, porque se trata de hacerlo en el mejor sitio, para el desarrollo y crecimiento de Marín.