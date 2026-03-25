Vendo boli BIC y regalo vuelo

A mí esto del fondo que quiere impulsar la Xunta ahora con los concellos y las diputaciones para captar nuevas rutas pero «sin pagarle a las aerolíneas» me suena al típico anuncio de «vendo boli BIC por 100 euros y regalo entrada» para camuflar una reventa antes de un concierto, algo que todos sabemos que se hace pese a estar prohibido. Poco creíble a estas alturas del partido. También llama poderosamente la atención el momento elegido por la Administración autonómica para anunciar esta bolsa de ayudas después de años negándose a financiar vuelos en las terminales de Vigo y A Coruña: en plena deriva de Lavacolla, que en lo que va de 2026 ha perdido uno de cada tres pasajeros por la espantada de Ryanair, que tiene que cerrar un mes por renovación de su pista y en víspera de un nuevo Xacobeo. ¿Casualidad?

Que no se me enfaden en San Caetano, porque lo cierto es que ese fondo me parece una buena idea en un contexto de competitividad máxima, con Sá Carneiro —que nada tiene que ver conmigo, creo— ejerciendo una presión brutal sobre los tres aeródromos gallegos para arrebatarles un mercado que considera propio. Está claro que hoy en día es imposible contar con una oferta de rutas amplia y variada sin ayudas. Lo acabamos de ver en Vigo, donde nos hemos quedado sin vuelos internacionales tras finalizar el acuerdo con la low cost irlandesa, por muy destino turístico que seamos y pese al potencial de nuestro entorno económico. Solo que… llega tarde. Al menos para Peinador y Alvedro. Santiago es harina de otro costal.

¿Por qué ahora? ¿Por qué después de afirmar en no pocas ocasiones que la promoción de vuelos en los aeropuertos gallegos competía única y exclusivamente a Aena y a los propios concellos, ahora la Xunta se abre a crear un fondo común para atraer nuevas rutas —al menos dos por terminal—? ¿Y cómo se consigue «sin pagarle a las aerolíneas», solo promocionando Galicia como destino turístico? Son cuestiones que merecerían una explicación algo más sólida que la analogía del boli BIC, que no es mía, por cierto, sino de alguien que sabe mucho más que yo de cómo funciona el negocio aeronáutico. Así que se la compro.

Repito: me parece una idea sensata que llega tarde, pero bienvenida sea. Ojalá la propuesta se consolide y Peinador pueda captar nuevos vuelos al extranjero —a Londres o a Milán, por ejemplo— o recuperar destinos nacionales a los que hoy solo puedes ir en temporada alta. Porque la caída de pasajeros en Vigo no es tan pronunciada como en Santiago (casi un 30% en febrero), pero aún así ha cedido un 4,4% el pasado mes, con solo dos vuelos en verde: Tenerife Norte y Gran Canaria. La terminal olívica también sufre una sangría por la pérdida de las rutas de Ryanair a Barcelona y a Stansted (Londres), y no tiene pinta de que la situación cambie de aquí a finales de año.

En fin: ojalá este fondo sea algo más que un parche de última hora antes del Xacobeo y consiga de verdad mover el avispero. La idea no es mala, insisto. En un mercado donde hasta los destinos consolidados pagan por mantener rutas, Galicia no puede seguir jugando a la ruleta rusa de «ya vendrá alguien porque somos bonitos». Pero para que funcione de verdad hace falta transparencia, concreción y, sobre todo, voluntad. A bonitos ya sabemos que no nos gana nadie; lo que falta es que alguien deje de vender bolis y empiece a enseñar la entrada.