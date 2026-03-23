A palavra «verdade» está marcada historicamente na Bíblia («Eu som o Caminho, a Verdade e a Vida...») e no Direito (no fórmula rituária «Jura ou promete dizer a verdade, toda a verdade...») e além do mais entre as tarefas essenciais dos juízes e tribunais de justiça aparece achar a verdade.

Na Bíblia a mentira estava proibida e era punida, considerava-se pecaminosa e prejudicial, no Direito achamos mais termos referidos à falsidade, um delito consistente em alterar ou simular a verdade de símbolos, signos ou atuaçons, com efeitos nos procedimentos jurídicos.

No que diz respeito ao verbo «envilecer», um verbo parassintético formado a partir do adjetivo «vil» (que inspira desprezo, nom tem dignidade), apresenta como sentido «tornarse-se vil», parassinónimos deste vocábulo poderiam ser as unidades lexicais «desprezível», «indigno», «infame», «miserável», «medíocre», «repugnante» ...

Como nom temos conhecimentos sólidos referidos à Bíblia nem ao Direito, simplificaremos o nosso comentário sobre esta unidade lexical muito estudada e analisada nos âmbitos científicos, a partir essencialmente de fontes documentais lexicográficas. Reproduzimos o sentido da palavra «verdade» (propriedade de estar conforme com os factos ou a realidade). Como tantas palavras do léxico galego-português procede do latim «veritatis» e está documentada no século XIV, parassinónimos poderiam ser os vocábulos: «autenticidade», «fidedignidade», «fidelidade», «veracidade.. e como antónimos estám «falsidade», «mentira»...

As pessoas que costumam nom dizer a verdade podem acarretar «aversom intensa geralmente motivada por medo ou injúria sofrida», este conceito está latente no sentido dos vocábulos «antipatia», «enfado», «moléstia», «nojo», «repugnância» etc. Na nossa mocidade entre as amigas afastávamo-nos das que eram «acusicas» ou «mentirosas».

Nos provérbios populares ou sentenças morais vemos certas advertências ou alguns conselhos: «colhe-se antes a um mentiroso do que a um coxo», ou «mentir exige memória», pois é muito fácil descobrir o mentiroso, porque costuma incorrer em contradiçons no que diz respeito ao que tem dito no passado e nom o lembra.

Infelizmente entre alguns representantes da classe política que exercem cargos de relevância é fácil observar o seu descaro, mas nom dizem que mentem optam por utilizar eufemismos como «mudar de opiniom», locuçom que consideram mais elegante, parece que ainda nom se inteirarom de que os cidadaos cada dia estám mais informados.

Em síntese nom dizer a verdade denigra, prejudica, desprestígia, melhor será dizer sempre a verdade, porque dignifica.