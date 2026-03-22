De Nox a Vox, el «efecto Torrente»

La mala gestión de las expectativas es una de las formas más eficaces de convertir un éxito en un aparente fracaso. Basta con prometer demasiado, insinuar que lo extraordinario está a la vuelta de la esquina o dejar que la euforia se desborde. Aunque el resultado final sea objetivamente bueno, se percibe como una decepción porque alguien decidió inflar artificialmente el globo de las previsiones.

El estreno de «Torrente presidente», de Santiago Segura, se nos había vendido como el mayor acontecimiento de la historia del cine español y, sí, tuvo un excelente fin de semana en taquilla con 900.000 espectadores y casi siete millones de euros de recaudación, cifras estratosféricas para una película española, pero no batió ningún récord y se quedó lejos de «Lo imposible», del barcelonés Juan Antonio Bayona, que sigue siendo imbatible. La euforia de los seguidores de Segura que inundaba las redes antes del fin de semana parecía diluirse este lunes.

Vox no es Nox, pero el domingo también acabó sucumbiendo al «efecto Torrente» en las elecciones de Castilla y León. Con el 18,9% de los sufragios, el resultado de la formación de Santiago Abascal es el mejor cosechado en unos comicios desde su creación en 2013. Nunca antes había estado tan cerca del 20%, un porcentaje que en España está reservado a muy pocos partidos, pero las expectativas se habían cebado tanto, también desde las filas de la propia organización, que un resultado excelente se ha acabado interpretando como un freno a su crecimiento.

Ante esta percepción, Abascal reivindicó que Vox «ha vuelto a romper su techo electoral», una afirmación que los datos avalan, pero enseguida empezó a dar síntomas de que se había creído sus propias expectativas y verbalizó una primera consecuencia de no haberlas alcanzado: «Vamos a gobernar en las tres regiones». El acuerdo para investir a Guardiola en Extremadura, a Azcón en Aragón y a Mañueco en Castilla y León se diría ahora más cercano. A Vox también le tiemblan las piernas.